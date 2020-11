Građani slave diljem Amerike: 'Trump, gotovo je, otpušten si!'

Nakon što su američki mediji objavili projekcije prema kojima je Biden pobijedio i postao novi predsjednik SAD-a, brojni građani izašli su na ulice i počeli slaviti njegovu pobjedu, a ujedno i poraz Donalda Trumpa

<p>Građani SAD-a izašli su na ulice brojnih gradova i počeli slaviti pobjedu demokratskog kandidata <strong>Joea Bidena</strong>. On je pobijedio <strong>Donalda Trumpa</strong> nakon nekoliko dana prebrojavanja glasova. </p><p>U obližnjem Dupont Circleu nekoliko stotina ljudi skupilo se u mimohod, svirajući, pjevajući i plešući, te su krenuli prema Bijeloj kući, praćeni trubljenjem automobila i zvonjavom iz svih raspoloživih priručnih sredstava. </p><p>Glasni povici radosti i potpore odjeknuli u hodnicima hotela u kojem su odsjeli Bidenovi pomoćnici.</p><p>- Vrijedilo je svake minute - čekanja, kazao je jedan Bidenov pomoćnik. Članovi Bidenove kampanje razmjenjivali su "zračne" zagrljaje i pozdrave laktom u predvorju hotela.</p><p>U njujorškom Brooklynu automobili su trubili, ljudi su dizali šake u zrak slaveći na ulici. </p><p>- Noćna mora je gotova - kazao je Andrew Ravin (45), dok je njegov susjed Kenneth Henry (51) dodao: "Sad opet možemo disati".</p><p>Uzvici, slavlje i vatromet odjeknuli su u sjedištu demokrata u gradu Atlanti, u East Atlanta Villageu, čim se proširila vijest da je Biden proglašen pobjednikom. </p><p>Emmi Braselton (37), grafička dizajnerica, šetala je dvogodišnju kćer Sylvie, koja ju je, priča Emmi, pitala što se to zbiva.</p><p>- Rekla sam joj, dobar čovjek je pobijedio. I sad ćemo također imati ženu za potpredsjednicu. Ona mi je na to rekla: I ja želim postati predsjednica. </p><p>Amerikanci su na ulice donijeli i transparente na kojima, među ostalim, piše: </p><p>- Trump, gotovo je! </p><p>- Trump, otpušten si. Amerika. </p><p>- Amerika je pobijedila! </p><p>CNN i drugi američki mediji objavili su svoje projekcije o pobjedi Bidena nakon što je osvojio 20 elektorskih glasova u Pennsylvaniji čime je prešao prag od potrebnih 270 glasova. Zasad, dok se čekaju rezultati ostalih država, Biden ima 273 elektorska glasa. </p>