Građani su zbunjeni: Stožer im prijeti kaznama, a političari ne mare za distancu, maske, mjere

Smatraju li ljudi u Stožeru da su u ožujku pogriješili s rigoroznim mjerama, popuštaju li sad zbog turizma o kojem ovisi gospodarstvo ili zbog kampanje i izbora? Javnost sumnja da se ne žele zamjeriti politici

<p>Broj novozaraženih raste, donose se nove mjere. No, ne za sve. Nitko više neće moći u javni prijevoz bez maske, ali premijer se nastavlja slobodno kretati bez zaštite i socijalne distance na predizbornim skupovima, a predsjednik države se opušteno rukuje u susjednoj državi!</p><p>Premijer <strong>Andrej Plenković</strong> dodirnuo je u subotu zaraženog <strong>Novaka Đokovića</strong> za rame i pozdravljao se zatvorenom šakom. Testirao se nedugo potom no objavio je potom da se neće testirati ponovno. Već u utorak navečer snimljen je kako se opušteno druži s ljudima na festivalu na zagrebačkom Gornjem gradu, a u srijedu je sjedio s kolegama bez zaštite na terasi varaždinskog kafića. I predsjednik <strong>Zoran Milanović</strong>, čini se, ne mari za virus.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Priveden muškarac zbog nepoštivanja mjera u vlaku</strong></p><p> </p><p>- Kad ćemo prestati pričati o njemu, on će nestati - poučio nas je grunfovski Milanović, pa se nastavio ležerno rukovati s domaćinima u Crnoj Gori. Stručnjaci su još 27. ožujka objasnili da bliski kontakt u slučaju Covida-19 znači “direktan kontakt s kontaminiranim/ infektivnim izlučevinama oboljelog od Covida-19 (npr. oboljeli je kašljao na nas, dodirivanje korištenih maramica, rukovanje ili drugi izravan tjelesni kontakt s oboljelim), a bez korištenje osobne zaštitne opreme”. No izbori su blizu, a tumačenja se mijenjaju...</p><h2>'Nema odgode izbora'</h2><p>- Mi smo među tri države s najmanje zaraženih, nema nikakve odgode izbora! Stvar je što se mene tiče zatvorena. Postupilo se prema uputama HZJZ-a. To je novi pokušaj da <strong>Bernardić </strong>izbjegne sučeljavanje - odrješit je premijer u svojim izjavama.</p><p>No pitanje sučeljavanja u 21. stoljeću lako se rješava jer tehnologija dopušta da se Plenković i šef najveće oporbene stranke Davor Bernardić sučele pred javnosti i ako nisu u istoj prostoriji. Samoizolacija premijera u tom slučaju nije prepreka.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Korona virus u Đakovu </strong></p><p>Upravo dojam građana da su političari jednakiji od jednakih razvio se kako se približavao i približava datum izbora.</p><p>Da heroji iz Stožera više ne djeluju kao nezavisni stručnjaci prvi je pokazao ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo <strong>Krunoslav Capak</strong>.</p><p>- Ljudi u samoizolaciji nisu bolesni, oni su bili u kontaktu s nekim od zaraženih, samo imaju veću šansu da postanu bolesni. Mislim da nije problem organizirati da glasaju na daljinu. No i ako stave masku te nemaju simptome i dođu glasati, ne bi trebalo biti problema. Nas nekoliko epidemiologa danas smo raspravljali o tome bi li djeca koja su u samoizolaciji trebala doći pisati maturu i zaključili smo da mogu - izjavio je to 11. svibnja i podigao buru u javnosti.</p><p>Naime, do tada se vrlo strogo kažnjavalo kršenje samoizolacije, što smo vidjeli na slučaju <strong>Dragutina Hanžeka (52)</strong>. Čovjek je morao platiti 8000 kuna kazne jer je u samoizolaciji sjeo sam u traktor i rastresao gnojivo na njivi. Nije bio ni blizu kontakta s bilo kime, kakav je premijer imao s Đokovićem, pa je ipak bio odmah kažnjen. Nismo zaboravili ni vrlo živopisno pojašnjenje prof. dr. sc. <strong>Alemke Markotić</strong>, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, koja se 20. ožujka osvrnula na prekršitelje samoizolacije:</p><p>- Možda sam bila preblaga kad sam rekla da je to kao da pucate iz pištolja, sad ću biti oštrija, to je kao da u trgovačkom centru pucate iz puške, to je terorizam.</p><p>Tad nas je sve i ministar zdravstva <strong>Vili Beroš</strong> upozorio:</p><p>- Svi se uozbiljite ili nas za 19 dana čeka talijanski scenarij!.</p><p>Na dan ovih vrlo ozbiljnih upozorenja stručnjaka Hrvatska je imala 16 novooboljelih. Na dan kad se premijerovo hvatanja zaraženog Đokovića za rame ne smatra bliskim kontaktom Hrvatska je imala 30 novooboljelih. U međuvremenu o koroni nismo ništa više naučili niti spoznali niti imamo lijeka.</p><p>Ipak, pristup borbi s virusom očito se promijenio iako nema ni dokaza da toplo vrijeme utječe na slabljenje virusa niti postoje egzaktni dokazi do virus sam po sebi popušta. Štoviše, do danas je u svijetu ukupno zaraženih bilo “dvije Hrvatske”, a više od 480.400 ljudi izgubilo je bitku za život. Sredinom ožujka, kad je najslušanija rečenica bila: “Ostanite kod kuće”, u Hrvatskoj je na snagu stupila privremena zabrana kretanja ljudi preko graničnih prijelaza, otkazana su sva javna okupljanja, radile su samo trgovine, i to s ograničenim vremenom, a ostali koji nisu izgubili posao radili su od kuće.</p><p>Koliko će nas korona koštati po pitanju gospodarstva objavila je Vlada još krajem travnja procijenivši da će u ovoj godini BDP pasti 9,4 posto, a da će u 2021. porasti 6,1 posto.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Korona virus u Zadru</strong></p><p>- Temeljna pretpostavka za takav scenarij je da će glavni udar na domaće, ali i globalno gospodarstvo biti kratkotrajan - poručio je premijer Plenković predstavljajući Nacionalni program reformi.</p><p>Ako je virus po jačini, načinu prenošenja, nepredvidivosti i ostalim svojim karakteristikama ostao konstantan, a javno se komuniciraju vrlo blage mjere i stajališta, postavlja se pitanje smatraju li ljudi u Stožeru da su u ožujku pogriješili s rigoroznim mjerama, popuštaju li sad zbog turizma o kojima ovisi hrvatsko gospodarstvo ili zbog kampanje i izbora? Svi oni su bili i ostali ugledni stručnjaci u čiju stručnost nitko ne sumnja, no javnost sumnja da se ne žele zamjeriti politici. Alemka Markotić je svoje na tu temu rekla krajem svibnja: “Oni koji naš rad politiziraju možda će se jednoga dana stidjeti”.</p><h2>'Ako se ne spominje, ona će nestati'</h2><p>Predsjednik Hrvatske <strong>Zoran Milanović</strong> otkrio je u Crnoj Gori “najučinkovitiji lijek” protiv novog korona virusa. Naime, Milanović smatra da se koronu treba prestati spominjati pa će nestati.</p><p>- Neću pričati ništa o koroni. Mislim da će prestati onda kad prestanemo o njoj pričati. Vraćat se ona još, bit će tu među nama, stavljat ćemo maske, ponašat ćemo se manje ili više odgovorno ili jako neodgovorno, nastojati da smo među ovima prvima, a ne ovim drugima. Ekonomska šteta će biti ekstremna za sve nas - i za Hrvatsku i za sve susjedne države - rekao je Milanović, koji je na poziv predsjednika Crne Gore, Mila Đukanovića, ondje boravio dva dana.</p><p>Ujedno je rekao kako im je došao dati podršku na putu za EU, a ne navijati za nekoga na njihovim predstojećim izborima.</p>