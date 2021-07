Kako doznajemo, Milivoj Kotrla, umirovljeni voditelj Odsjeka za izdavanje odobrenja, suglasnosti i mišljenja u Sektoru za promet grada Zagreba, koji je jučer uhićen u akciji USKOK-a, osumnjičen je za uzimanje mita za izdavanje raznih dozvola, među kojima onih lokacijskih za prometne i druge objekte.

Jedan od tih slučajeva odnosi se na poduzetnika Krešimira Huzjana, također uhićenog u četvrtak, čija je tvrtka Gradarh trebala graditi vatrogasni pristup na Savskoj cesti 32, kraj Hoto Towera. Huzjan je tražio prometnu suglasnost, kako radovima ne bio ometao promet, što je inače uobičajena procedura. Sve to događalo se tijekom listopada i studenog 2020.

No, Kotrla je za suglasnost na elaborat od Huzjana tražio pet tisuća eura mita, a Huzjan je na to pristao. Međutim, to nije bilo sve. Kotrla je imao dogovor i s Darkom Barunom, pomoćnikom pročelnika za provedbu komunalnih aktivnosti i održavanje komunalne infrastrukture u Gradskom uredu za mjesnu samoupravu. Huzjan je Barunu platio 500 eura kako bi se osigurala privremena regulacija pješačkog prometa pred gradilištem.

Kotrla je potom naložio da se u studenom 2020. Huzjanu da suglasnost i rješenje o zauzimanju dijela javne površine na Savskoj cesti 32.

Kako neslužbeno doznajemo, Kotrla je priznao što mu se stavlja na teret te je istražiteljima potvrdio sumnje o drugim uhićenim poduzetnicima i zaposlenicima Grada.