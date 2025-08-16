Gradište: Muškarca je stresla struja, poginuo na mjestu...

U 13,28 sati Postaja granične policije Županja zaprimila je dojavu da je u Gradištu, mjestu sjeverno od Županje, muškarac doživio strujni udar i smrtno stradao.

Objavili su to kratko tijekom subote iz PU vukovarsko-srijemske ne ulazeći u detalje tragedije. Zasad nije jasno što je radio, kao niti adresa gdje je prijavljena pogibija.



Očevid je u tijeku te bi se više detalja trebalo znati tijekom dana.