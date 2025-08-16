Obavijesti

News

TRAGEDIJA

Gradište: Muškarca je stresla struja, poginuo na mjestu...

Piše Bogdan Blotnej,
Gradište: Muškarca je stresla struja, poginuo na mjestu...
Zagreb: Očevid u Trnju gdje je na parkiralištu pronađen mrtav muškarac | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Iz PU vukovarsko-srijemske kratko su objavili kako su dobili dojavu o smrtnom slučaju te da je očevid u tijeku

U 13,28 sati Postaja granične policije Županja zaprimila je dojavu da je u Gradištu, mjestu sjeverno od Županje, muškarac doživio strujni udar i smrtno stradao.

Objavili su to kratko tijekom subote iz PU vukovarsko-srijemske ne ulazeći u detalje tragedije. Zasad nije jasno što je radio, kao niti adresa gdje je prijavljena pogibija.

Očevid je u tijeku te bi se više detalja trebalo znati tijekom dana.

