Iz PU vukovarsko-srijemske kratko su objavili kako su dobili dojavu o smrtnom slučaju te da je očevid u tijeku
TRAGEDIJA
Gradište: Muškarca je stresla struja, poginuo na mjestu...
U 13,28 sati Postaja granične policije Županja zaprimila je dojavu da je u Gradištu, mjestu sjeverno od Županje, muškarac doživio strujni udar i smrtno stradao.
Objavili su to kratko tijekom subote iz PU vukovarsko-srijemske ne ulazeći u detalje tragedije. Zasad nije jasno što je radio, kao niti adresa gdje je prijavljena pogibija.
Očevid je u tijeku te bi se više detalja trebalo znati tijekom dana.
