Gradit će se državna cesta od Zagvozda do Vinjana Donjih

Državna cesta od Zagvozda preko Imotskog do Graničnog prijelaza s BiH Vinjani Donji duga 22 kilometra počet će se graditi krajem iduće godine, rečeno je u srijedu u Imotskom na predstavljanju tog cestovnog projekta, važnog za Imotsku krajinu.

Sastanku su nazočili ravnatelj Hrvatskih cesta Ivica Budimir, načelnici svih osam općine Imotske krajine i gradonačelnik Imotskog.

- Predstavili smo idejno rješenje ovog cestovnog projekta i ubrzano radimo na pripremama za izgradnju prve dionice te prometnice od Zagvozda do Poljica dužine 5,1 kilometara, a radovi bi trebali početi krajem iduće godine - rekao je Budimir.

Dužina te državne prometnice je 20 kilometara, a izgradit će se i dodatna dva kilometra cestovnog odvojka prema Krivodolu.

Budimir je dodao da će se na pojedinim dijelovima, gdje to bude moguće izgraditi i treću cestovnu traku, što bi olakšavalo i ubrzavalo promet. Izgradnja te državne prometnice po njegovim je riječima jedan od prioriteta Hrvatskih cesta.

Na sastanku je istaknuto kako će izgradnja državne prometnice Zagvozd-Imotski-Granični prijelaz s BiH Vinjani Donji biti iznimno važan za perspektivu Imotske krajine jer će se njome unaprijediti promet i povećati prometna sigurnost u tom dijelu Dalmatinske zagore.