Obavijesti

News

Komentari 0
EVO KAD KREĆU RADOVI

Gradit će se državna cesta od Zagvozda do Vinjana Donjih

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Gradit će se državna cesta od Zagvozda do Vinjana Donjih
Vučevica: Župan Blaženko Boban i Ivica Budimir obišli su Sjeverni dio Portala tunela Kozjak | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Izgradnja državne prometnice Zagvozd - Vinjani Donji jedan je od prioriteta, kaže ravnatelj Hrvatskih cesta

Državna cesta od Zagvozda preko Imotskog do Graničnog prijelaza s BiH Vinjani Donji duga 22 kilometra počet će se graditi krajem iduće godine, rečeno je u srijedu u Imotskom na predstavljanju tog cestovnog projekta, važnog za Imotsku krajinu.

Sastanku su nazočili ravnatelj Hrvatskih cesta Ivica Budimir, načelnici svih osam općine Imotske krajine i gradonačelnik Imotskog.

- Predstavili smo idejno rješenje ovog cestovnog projekta i ubrzano radimo na pripremama za izgradnju prve dionice te prometnice od Zagvozda do Poljica dužine 5,1 kilometara, a radovi bi trebali početi krajem iduće godine - rekao je Budimir.

Dužina te državne prometnice je 20 kilometara, a izgradit će se i dodatna dva kilometra cestovnog odvojka prema Krivodolu.

Budimir je dodao da će se na pojedinim dijelovima, gdje to bude moguće izgraditi i treću cestovnu traku, što bi olakšavalo i ubrzavalo promet. Izgradnja te državne prometnice po njegovim je riječima jedan od prioriteta Hrvatskih cesta.

Na sastanku je istaknuto kako će izgradnja državne prometnice Zagvozd-Imotski-Granični prijelaz s BiH Vinjani Donji biti iznimno važan za perspektivu Imotske krajine jer će se njome unaprijediti promet i povećati prometna sigurnost u tom dijelu Dalmatinske zagore.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tko je Leon Lučić koji je pucao u Središću: Bio je zvijezda krim sapunice. Sudi mu se za iznudu
POLICAJAC I GLUMAC

Tko je Leon Lučić koji je pucao u Središću: Bio je zvijezda krim sapunice. Sudi mu se za iznudu

Nakon policijske karijere, kao glumac-naturščik pojavio se u hrvatskoj kriminalističkoj seriji Krim tim 2
EKSKLUZIVNO Ovo je trenutak pucnjave u Središću: Tukao ga je nogom, a onda ga i upucao
VIDEO

EKSKLUZIVNO Ovo je trenutak pucnjave u Središću: Tukao ga je nogom, a onda ga i upucao

Pucnjava je uznemirila građane u Zagrebu u srijedu prijepodne. Naš čitatelj uhvatio je trenutak pucnja
VIDEO Tip je rekao 'gdje je ta pi*ka Leon?!' Znamo za Lučića, al' da će se poubijati na ulici...'
SVJEDOK PUCNJAVE

VIDEO Tip je rekao 'gdje je ta pi*ka Leon?!' Znamo za Lučića, al' da će se poubijati na ulici...'

Nismo očekivali da će se poubijati baš kod nas u ulici, kaže nam jedan od svjedoka pucnjave u Novom Zagrebu...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025