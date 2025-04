Gradonačelnik Bosilj: Dosad je zbrinuto više od 50 posto bala u varaždinskom Brezju...

Dosad je zbrinuto više od 50 posto bala smeća u varaždinskoj gospodarskoj zoni Brezje i vjerujem da će do kraja godine zona biti kompletno očišćena, rekao je u srijedu varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj te najavio novu mjeru za socijalno ugrožene građane - subvenciju računa Čistoće.

Prema Bosiljevim riječima, tempo zbrinjavanja bala smeća u posljednjih mjesec dana se ubrzao i dosad je zbrinuto 50 tisuća tona bala. "Budući da je procjena da imamo oko 90 do 95 tisuća tona, to znači da smo prešli 50 posto i po ovom tempu, kako sada napredujemo, vjerujem da ćemo do kraja godine imati kompletno očišćenu zonu Brezje”, rekao je gradonačelnik dodajući da je od "servisne ceste do varaždinske obilaznice teren već saniran".

Obraćajući se novinarima nakon kolegija održanog s predstavnicima trgovačkih društava u vlasništvu Grada Varaždina, Bosilj je posebno istaknuo i novu socijalnu mjeru - subvencije računa za sakupljanje otpada tvrtke Čistoća.

"Grad Varaždin će samcima koji imaju godišnja primanja do 3600 eura, a to su oni s najmanjim mirovinama, dakle oni koji imaju 300 eura mirovine i takvih je, vjerovali ili ne, gotovo tisuću u ovome gradu, u potpunosti plaćati osnovnu cijenu javne usluge”, najavio je.

Riječ je o cijeni od 12,5 eura, a za samce koji imaju primanja do 8400 eura godišnje, odnosno oko 700 eura mjesečno, subvencionirat će se 50 posto cijene ili 6,1 euro po računu.

"I višečlanim kućanstvima, svima onima koji imaju do 12.000 eura godišnji prihod, odnosno tisuću eura mjesečnog prihoda, Grad će podmirivati 50 posto osnovne cijene računa Čistoće, odnosno 6,1 euro”, rekao je Bosilj.

Njegov zamjenik, saborski zastupnik Miroslav Marković naveo je da će prvi računi koji će se subvencionirati biti oni za travanj. "Građani se moraju prijaviti. Svi oni koji ulaze u tu kategoriju trebaju uzeti potvrdu s Porezne uprave i doći da se to evidentira, da možemo javiti Čistoći koji su to točno ljudi, jer onda oni nama šalju obračun te subvencije i mi isplaćujemo Čistoći tu razliku”, poručio je Marković.