Gradonačelnik koji je otvorio dom lani u Mošćenici je šokiran: 'Zgrozilo me, ništa nisam znao'

Zgrozile su me fotografije koje sam vidio, tako se ne možemo ponašati prema našim starijima. Najoštrije odbacujem da grad Petrinja ima ikakve veze s domom, nismo ih mi sufinancirali, kaže gradonačelnik Dumbović.

<p>Najstrože osuđujem incident koji se dogodio, ovo samo pokazuje da ne radi sustav i da se stvari moraju mijenjati. Nitko od nas nije znao za situaciju u domu, a nismo ni mogli znati jer grad za to nije nadležan - rekao nam je gradonačelnik Petrinje <strong>Darinko Dumbović.</strong></p><p>- Nismo dobili nijedan prigovor na njih. Zgrozile su me fotografije koje sam vidio, tako se ne možemo ponašati prema našim starijima. Najoštrije odbacujem da grad Petrinja ima ikakve veze s domom, nismo ih mi sufinancirali. Oni su se prijavili na gradski projekt na kojem su dobili određen financijski iznos, ali na taj natječaj se mogao javiti svatko. Nadam se da će inspekcija i policija rasvjetliti slučaj - dodao je.</p><p>Dumbović je u prosincu 2019. svečano otvorio Dom Exclusive.</p><p>- Mi se ovom prilikom želimo zahvaliti gradonačelniku Dumboviću i Gradu Petrinji na podršci i na otvorenju Doma. Grad Petrinja nam je dao veliku podršku i novčanim sredstvima, a mi smo u Dom investirali oko 800 tisuća kuna, dok nam je Grad Petrinja donirao 35 tisuća kuna i uređenje okoliša, odnosno prilaz Domu. Posebno želim naglasiti da su nam u ovom projektu velika podrška bili prijatelji, kumovi, najviše moj suprug Zdravko i moji roditelji - govorila je vlasnica Dijana na otvorenju.</p><p>Podsjetimo, nakon objave<a href="https://www.24sata.hr/news/policija-istrazuje-sokantne-slike-iz-doma-kraj-siska-vlasnici-su-trazili-da-vezem-te-jadne-ljude-731823" target="_blank"> fotografije na kojoj je 80-godišnja štićenica polugola vezana za krevet i leži u svojim fekalijama</a>, u Starački dom Exclusive danas je došla inspekcija. Pretražili su cijeli dom i pregledali svu papirologiju.</p><p>Gospođa koja je snimila uznemirujuće fotografije, iznijela je niz optužbi na račun vlasnice doma, a ona nam je demantirala navode da je ikad vezala svoje štićenike.</p><p>- Nisam ih ja vezala nikad, pa ta gospođa može sama sjesti na krevet pa ju mi podignemo i stavimo u kolica. Ja da sam ih vezala, ostali bi tragovi na zglobovima. Nikad nisu bili vezani, to ako ih je V.S. vezala, što ja znam što je imala kod sebe - kaže vlasnica Dijana Pavičić.</p><p>Policija nam je potvrdila da je u tijeku kriminalističko istraživanje, no zbog cijelog kompleksnog slučaja nisu mogli otkriti detalje. </p><p>Uskoro nam je stigao i odgovor Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kojeg možete pročitati <a href="https://www.24sata.hr/news/inspekcija-danas-bila-u-domu-vlasnica-nikoga-nisam-vezala-731882" target="_blank">OVDJE.</a></p><p> </p>