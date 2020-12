Inspekcija danas bila u domu; Vlasnica: 'Nikoga nisam vezala'

Ministarstvo nam je odgovorilo da su u domu u Mošćenici bili i u studenom, ali da su ustvrdili da ispunjavaju sve uvjete za pružanje socijalnih usluga smještaja za 20 korisnika...

<p>Nakon objave<a href="https://www.24sata.hr/news/policija-istrazuje-sokantne-slike-iz-doma-kraj-siska-vlasnici-su-trazili-da-vezem-te-jadne-ljude-731823" target="_blank"> fotografije na kojoj je 80-godišnja štićenica polugola vezana za krevet i leži u svojim fekalijama</a>, u Starački dom Exclusive danas je došla inspekcija. Pretražili su cijeli dom i pregledali svu papirologiju, a što su našli znat će se tek kad Ministarstvo objavi inspekcijski nalaz.</p><p>Gospođa koja je snimila uznemirujuće fotografije, iznijela je niz optužbi na račun vlasnice doma, a ona nam je demantirala navode da je ikad vezala svoje štićenike.</p><p>- Nisam ih ja vezala nikad, pa ta gospođa može sama sjesti na krevet pa ju mi podignemo i stavimo u kolica. Ja da sam ih vezala, ostali bi tragovi na zglobovima. Nikad nisu bili vezani, to ako ih je V.S. vezala, što ja znam što je imala kod sebe - kaže vlasnica Dijana Pavičić.</p><p>- Ja s tim nemam veze. Gospođa V.S. je tada radila u smjeni, nju mi je poslao zavod za zapošljavanje pa nisam išla provjeravati koga uopće zapošljavam, ali ta gospođa ima nekih problema. Nije samo tu ženu slikala, slikala je još jednu ženu kad joj je mijenjala pelenu. Ona je to napravila i u noćnoj smjeni i sve isplanirala da ispadne kao da smo mi, vlasnici doma, to napravili. Ona se samo probudila u ponedjeljak i počela vikati da želi dati otkaz, da je sve snimila i tvrdila da nemamo uvjete u domu. Nama ništa nije bilo jasno. Suprug joj je lijepo rekao da napusti dom i da ne radi probleme - priča Dijana.</p><p>Policija nam je potvrdila da je u tijeku kriminalističko istraživanje, no zbog cijelog kompleksnog slučaja nisu mogli otkriti detalje. </p><p>Uskoro nam je stigao i <strong>odgovor Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike</strong> kojeg prenosimo u cijelosti:</p><p><em>Inspekcijski nadzor nad pružateljem socijalnih usluga smještaja u objektu u Mošćenici, vlasnice Dijane Pavičić proveden je 26. studenog 2020. povodom predstavke građanina. Inspekcija Ministarstva je i danas izašla u nadzor navedenog pružatelja socijalnih usluga smještaja. U inspekcijskom nadzoru koji je proveden 26. studenog utvrđeno je da navedeni pružatelj usluga ispunjava uvjete za pružanje socijalnih usluga smještaja za 20 korisnika, a kojih je na dan provođenja inspekcijskog nadzora u navedenom objektu bilo 12.</em></p><p><em>Tijekom nadzora u studenome, u neposrednom razgovoru s inspektorima, korisnici doma su izrazili zadovoljstvo uslugama smještaja, a o korisnicima je skrbila vlasnica obiteljskog doma Dijana Pavičić, koja ima završen tečaj za njegovateljicu. Gospođa Pavičić je tada, u razgovoru s inspektorima Ministarstva izjavila kako su nedugo prije nadzora dvije radnice (medicinska sestra i njegovateljica) otkazale ugovor o radu (jedna u listopadu i druga sredinom studenoga) te da je u postupku pronalaska novih radnika, što je dokazala i naknadno dostavljenom dokumentacijom.</em></p><p><em>Rješenjem inspektora bit će naređene mjere koje se odnose prvenstveno na obvezu zapošljavanja dodatnih radnika dok će se na temelju današnjeg inspekcijskog nadzora utvrdit potreba donošenja dodatnih mjera.</em></p>