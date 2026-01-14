Gradonačelnik Kutine na sudu: Babiću sude zbog podmićivanja zastupnika, tvrdi da nije kriv

Nakon šest mjeseci pauze, na Županijskom sudu u Zagrebu krenulo je ponovno suđenje kutinskom gradonačelniku Zlatku Babiću bivšem predsjedniku Gradskog vijeća Kutine Davoru Kljakiću, gradskom vijećniku Davoru Kindermanu te bivšem gradskom vijećniku Darku Kouseku. Babić je optužen da je 2019. godine s nezavisnim vijećnikom Draženom Kindermanom dogovorio da će mu u zamjenu za njegov glas zaposliti sina u Eko Moslavini. Optužen je i da je imao dogovor s oporbenim vijećnikom Darkom Kousekom. Obećao mu je, tvrdi se, veću plaću, ako podrži njegov proračun te naknadno i izmjene proračuna.

Zagreb: Započelo suđenje gradonačelniku Kutine Zlatku Babiću i drugima | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nakon što su Kinderman i Kousek glasali prema dogovoru, gradonačelnik je, navodi Uskok, počeo pritiskati Adrijanu Cvrtilu, koja je tad bila direktorica Eko Moslavine, da zaposli Kindermanovog sina i Kouseku digne plaću. Prema optužnici, osim što je Babić koristio svoj položaj gradonačelnika, u pritiscima mu je pomagao i ondašnji predsjednik Gradskog vijeća Davor Kljakić, koji je bio i predsjednik kutinskog HSLS-a. Sva četvorica su se u srijedu pojavila na suđenju, ispočetka se čitala optužnica, a obrana je zatražila da sud nabavi i video snimku sjednice na kojoj se izglasavao proračun.

Traže video snimku

Naime, na početku sjednice je bilo 18 zastupnika, a glasalo je 19, no nema zapisa o tome koji je to vijećnik naknadno ušao i dignuo ruku te je li to jedan od optuženih. Zahtjev im je odobren pa će tako i ta snimka, iz arhive Grada Kutine, a ne sa youtubea, ući u dokaze. Sva četvorica su se izjasnila da nisu krivi.

Afera je krenula krajem ljeta 2021. kad ih je sve prijavila zviždačica Adrijana Cvrtila zbog kaznenog djela protiv biračkog prava - podmićivanja zastupnika. Kada je Cvrtila za 24sata ekskluzivno svjedočila o zlouporabama položaja i zapošljavanju, svi danas optuženi su negirali njene izjave. Sve smo ih nazvali i govorili su da se radi o teškim neistinama u izjavama Cvrtile. Cvrtila je tajno snimila aktere uključene u ovu aferu i sve prijavila. Nakon toga dobila je otkaz. Uskok je, stoji u optužnici, utvrdio i pritiske kojima je Cvrtila bila izložena između veljače i lipnja 2020. i to iz vlastite stranke – HSLS-a. Tada ju je, kao članicu HSLS-a i direktoricu Eko Moslavine, Kljakić navodno tražio da u gradskoj tvrtki zaposli i članove njihove stranke, kao i članove njihovih obitelji. Osim toga, sumnja Uskok, Kljakić je za te ljude tražio i povećanje plaća i bolja radna mjesta koja do tada čak nisu bila ni sistematizirana. Optužnica podignuta početkom 2023. potvrđena je u studenom 2024. godine.

Treći mandat

Babić se ispisao iz HDZ-a te je uoči Božića 2021. uhićen zajedno s još trojicom osumnjičenih. U istražnom zatvoru je proveo četiri mjeseca i uredno primao plaću. Nakon izlaska na slobodu na Uskrs 2022., nastavio je obnašati gradonačelničku dužnost. Danas je već u trećem mandatu i ima plaću od 3.900 eura. Kljakić radi u HŽ infrastrukturi i ima plaću od 2.200 eura, Kinderman u Petrokemiji za 1.250, a Kousek je i dalje u Eko Moslavini, na plaći od 1.500 eura. Uz to, ima najviše nekretnina od svih optuženih: stan u Zagrebu, stan u kutini, suvlasnik drugog stana u Kutini, suvlasnik dvije kuće te dva građevinska zemljišta u Kutini.

Adriana Cvrtila je i dalje u sudskim borbama, da ju se vrati na posao jer je dobila nezakonit otkaz. Da stvar bude gora, iako je Uskok na temelju njenih snimki i svjedočanstva podignuo optužnicu i ona je krunski svjedok, Općinsko državno odvjetništvo u Sisku je protiv nje otvorilo istraživanje zbog toga što je neovlašteno snimala aktere optužnice i time narušila njihovu privatnost, a njihove riječi učinila javnim objavom u medijima. Potom su sve tri kaznene prijave 1. lipnja 2023. odbacili uz obrazloženje da nema kaznenog djela ako su snimke napravljene u javnom interesu. Kljakić je odustao od kaznenog progona, a Kinderman i Kousek su odlučili preuzeti kazneni progon na sebe. U kolovozu ove godine Općinski sud u Sisku je zaustavio i te postupke, odnosno odlučio da nema kaznenog djela neovlaštenog zvučnog snimanja i prisluškivanja.