Gradonačelnik Londona Khan u Sarajevu: Laži i dezinformacije najveća prijetnja čovječanstvu

Gradonačelnik Londona Sadiq Khan, koji boravi u radnom posjetu Bosni i Hercegovini, upozorio je u petak kako "dezinformacije i laži" predstavljaju možda najveću prijetnju suvremenom čovječanstvu jer ugrožavaju temelje civiliziranih društava.

Khan, koji je prvi musliman izabran na poziciju londonskog gradonačelnika kao kandidat laburista, posjetio je Sarajevo gdje se sastao s predsjedateljem Predsjedništva BiH Denisom Bećirovićem, gradonačelnikom Sarajeva Samirom Avdićem i predsjednikom vlade Sarajevske županije Nihadom Ukom.

U petak je pak posjetio Srebrenicu gdje je u memorijalnom centru u Potočarima odao počast žrtvama genocida što su ga 1995. godine nad Bošnjacima počinili pripadnici vojske i policije bosanskih Srba.

U intervjuu za portal Klix kazao je kako je duboko potresen onim što je tamo vidio jer je to zoran dokaz što može prouzročiti mržnja i dehumaniziranje ljudi na temelju njihove etničke ili vjerske pripadnosti pa je to snažna opomena u današnjem vremenu.

"Vidimo diljem svijeta i Europe porast mržnje. U korijenu toga je izgovor da se okrivi netko drugi za probleme. Političari normaliziraju stavove koji su nekada bili na marginama, a kada te stavove uvedete u glavni tok, dajete samopouzdanje rasistima, islamofobima i antisemitima da se ponašaju na loš način. To u konačnici može dovesti do nasilja, ubojstava, pa čak i do genocida", kazao je Khan.

Uzajamno upoznavanje ljudi vidi kao najučinkovitije sredstvo za suzbijanje predrasuda.

"Upoznajte jedni druge kako se ne bismo plašili. Mržnja nastaje kada ljudi nisu sigurni, a onda netko dođe, ispriča laž i to se proširi", upozorio je gradonačelnik Londona.

Britanski veleposlanik u Bosni i Hercegovini Julian Reilly ocijenio je njegov posjet snažnom porukom potpore suverenoj i multietničkoj Bosni i Hercegovini.