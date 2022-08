Gradonačelnik Novog Sada: 'Ne razumijem Srbe koji na more idu u Hrvatsku. Možda da rone'

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević je za TV Pink rekao je kako je taj grad primio najveći broj izbjeglica u devedesetim godinama te da je, prema nekim procjenama, 100.00 Srba stiglo iz Hrvatske i BiH.

U Srbiji se nizom skupova komemoriraju žrtve "Oluje", uz ocjenu da će Hrvatska tu akciju slaviti, a Srbija tugovati za poginulima, ubijenim i nestalima tijekom i nakon akcije kojom je hrvatska vojska i policija u kolovozu 1995. oslobodila područja pod kontrolom pobunjenih lokalnih Srba. Obilježavanje će biti i u Novom Sadu gdje će među govornicima biti i srpski predsjednik Aleksandar Vučić, član predsjedništva BiH Milorad Dodik te patrijarh srpski Porfirije.

Vučević je u razgovoru za televiziju rekao i kako nikada neće razumjeti Srbe koji odlaze u Hrvatsku na more.

- Ne osuđujem ja nikoga, neka ljetuju gdjegod hoće, ali mora da je gadno i prilično neugodno biti Srbin u Dalmaciji ili negdje na Jadranskom moru u Republici Hrvatskoj obzirom da oni danas slave i pričaju kako su pobijedili i protjerali Srbe - rekao je.

- Jedino da ronite cijeli dan, uzmete onu bocu s kisikom i idete dolje pod more pa se pravite da se to ne događa i da su oko vas baš pristojni ljudi te da nije to tako kako se nama čini - dodao je.

Naveo je i da je sam išao na more u Hrvatsku, i to na Pag.

- Nitko nam nije rekao da je to bio veliki logor za stradale Srbe, logor za djecu, ništa to nije bilo - rekao je.

Stigao odgovor iz Istre

Na njegovu je izjavu reagirao istarski župan Boris Miletić. Gradonačelnika Novog Sada je pozvao da i sam posjeti Istru.

- Istra je nadaleko poznata upravo po multikulturalnosti, multietničnosti i suživotu i tim više ovakvu retoriku doživljavamo kao potpuno neprihvatljivu. Svi ljudi dobre volje uvijek su bili i bit će u Istri dobrodošli, bez obzira otkud dolaze. Podsjetit ću da Istarska županija njeguje dugogodišnju prijateljsku suradnju s AP Vojvodinom te se redovito održavaju uzvratne manifestacije "Dani Istre u Vojvodini" i "Dani Vojvodine u Istri - poručio je Miletić.

