Gradonačelnik Omiša Močić: 'Posljednja procjena štete od požara iznosi 110 milijuna eura'

Nakon katastrofalnog požara koji je pogodio omiško područje, u tijeku je procjena nastale štete kako bi se mogla provesti najavljena žurna pomoć Vlade. Preliminarna procjena već je napravljena, a posljednje okvirne brojke iz Omiša govore o šteti od čak 110 milijuna eura. Na temelju procjene Grada Omiša, svoj će postupak sada pokrenuti i Splitsko-dalmatinska županija. Upravo je ta procedura potrebna kako bi Vlada na sjednici koja se održava sutra imala temelj za donošenje odluke o pomoći pogođenom području, prenosi Dalmatinski portal.

Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić potvrdio je da je iznos procijenjene štete u međuvremenu porastao. Prvo se spominjala cifra od oko 90 milijuna eura, no posljednja procjena koja je upućena Splitsko-dalmatinskoj županiji iznosi 110 milijuna eura.

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Pokretanje videa... VIDEO Požar kod Omiša | Video: 24sata/pixsell

- Županija će napraviti i svoje izračune, ali očekujemo da će prihvatiti naše brojke - kaže Močić.

Okvirnu procjenu ranije nam je dao i omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević, kada se još govorilo o nešto manjem iznosu. Razmjeri štete vidljivi su na terenu, a u požaru je izgorjelo više od 60 objekata, među kojima su obiteljske kuće i ugostiteljski objekti.

- S obzirom na to da je izgorjelo preko 60 objekata, kako kuća, tako i ugostiteljskih objekata, uvjeren sam da će iznos ići visoko preko 100 milijuna eura - rekao nam je ranije Pivčević, koji je konstantno na opožarenom terenu.

Važno je naglasiti kako je riječ o preliminarnoj, odnosno gruboj procjeni. Konačan iznos štete bit će poznat tek nakon što se provede detaljan popis i utvrde stvarni razmjeri posljedica požara.

Ipak, ova procjena ključna je za pokretanje postupka žurne pomoći. Vlada bi već sutra na sjednici trebala imati potrebnu osnovu za donošenje odluke o pomoći Omišu i stanovnicima čija je imovina stradala u katastrofalnom požaru.