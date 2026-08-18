Split donira 80.000 eura Gradu Omišu za oporavak od požara

Grad Split donira 80.000 eura pomoći Gradu Omišu za oporavak od nedavnog požara, a taj će se iznos izdvojiti iz ovogodišnje zalihe gradskog proračuna, prema odluci splitskog gradonačelnika Tomislava Šute.

„U teškim trenucima moramo biti jedni uz druge. Omiš je naš susjedni grad i smatramo da je naša dužnost pomoći koliko možemo," istaknuo je Šuta.

Kazao je da je novac namijenjen za sanaciju posljedica požara na području Omiša, obnovu oštećene infrastrukture i za osiguranje osnovnih potrepština za stradale i evakuirane

Nakon izbijanja požara, na raspolaganje Omišu stavljena je oprema splitskih gradskih tvrtki - "Čistoća" te "Parkovi i nasadi" osigurali su kamione s grajferima i ekipe za sanaciju opožarenog područja.

Tijekom požara, u splitski sportski centar Gripe prihvaćeno je više od 300 evakuiranih osoba, kojima je, po stjecanju uvjeta, autobusima "Prometa" osiguran povratak prema Omišu, izvijestili su iz Ureda gradonačelnika Šute.