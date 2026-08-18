U teškim trenucima moramo biti jedni uz druge. Omiš je naš susjedni grad i smatramo da je naša dužnost pomoći koliko možemo," istaknuo je Šuta
Split donira 80.000 eura Gradu Omišu za oporavak od požara
Grad Split donira 80.000 eura pomoći Gradu Omišu za oporavak od nedavnog požara, a taj će se iznos izdvojiti iz ovogodišnje zalihe gradskog proračuna, prema odluci splitskog gradonačelnika Tomislava Šute.
„U teškim trenucima moramo biti jedni uz druge. Omiš je naš susjedni grad i smatramo da je naša dužnost pomoći koliko možemo," istaknuo je Šuta.
Kazao je da je novac namijenjen za sanaciju posljedica požara na području Omiša, obnovu oštećene infrastrukture i za osiguranje osnovnih potrepština za stradale i evakuirane
Nakon izbijanja požara, na raspolaganje Omišu stavljena je oprema splitskih gradskih tvrtki - "Čistoća" te "Parkovi i nasadi" osigurali su kamione s grajferima i ekipe za sanaciju opožarenog područja.
Tijekom požara, u splitski sportski centar Gripe prihvaćeno je više od 300 evakuiranih osoba, kojima je, po stjecanju uvjeta, autobusima "Prometa" osiguran povratak prema Omišu, izvijestili su iz Ureda gradonačelnika Šute.
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