'Na Zrinjevcu je klupa u duginim bojama. Gotovo je sa zakupom prostora Grada na neodređeno'

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, sa zamjenicima, održat će u zagrebačkoj Gradskoj upravi redovitu konferenciju za medije.

Zamjenici su prvo spomenuli šarenu klupu koja je danas osvanula na zagrebačkom Zrinjevcu povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije.

Riječ je preuzeo zamjenik Korlaet koji je govorio o dvije važne odluke koje se tiču gradskog upravljanja imovinom.

- Odluka o prodaji stambenih prostora u gradskom vlasništvu, kako se službeno zove, je u javnom savjetovanju do 27. ovoga mjeseca. Cilj ove odluke je puno racionalnije gospodarenje stambenim fondom na način da se stanovi ne prodaju kao što su se prodavali prije. Prema novoj odluci, stanove će moći otkupiti jedino branitelji koji u njima borave pet ili više godina, a cijenu će odrediti nadležno Ministarstvo branitelja. Stanovi će se prodavati u još samo tri slučaja.

- Prvo, stanovi u toliko lošem stanju da u njih nema smisla ulagati. Potom, prostori koji nemaju obilježja stambenih prostora ili oni stanovi u kojima je grad suvlasnik. Planiramo zadržati oko 6800 stanova te kroz sustav najma gospodariti njima na najracionalniji mogući način. Pokušat ćemo se ponašati socijalno osviješteno i biti korektiv na tržištu, prije svega najma stanova.

Druga odluka odnosi se na zakup i kupoprodaju poslovnih prostora.

- Radi što veće sigurnosti poslovanja ovom se odlukom početno trajanje zakupa, nakon početnog natječaja, povećava s pet na deset godina. Prema ovoj odluci, zakup na neodređeno vrijeme više neće biti moguć, a svima onima koji trenutno imaju takav ugovor bit će ponuđen ugovor u trajanju od pet godina. Ukida se i mogućnost podzakupa. Cilj odluke je unaprijediti upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Zagreba te da kriteriji za zakup prostora budu jasni i jednaki za sve.

Riječ je preuzeo gradonačelnik te se prvo osvrnuo na odluku o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu koja će danas biti upućena u dnevni red Gradske skupštine.

- Radi se o izmjeni odluke koja je potrebna kako bi se dalje mogao odvijati proces vezan uz stupanje na snagu nove odluke o sakupljanju komunalnog otpada. Naime, bit će moguće, za sve one višestambene zgrade koje nemaju mogućnost smještaja spremnika za miješani otpad, biootpad i papir na vlastitu parcelu, postaviti bokseve na javnu površinu. To će biti pravilo za cijeli grad, osim za povijesnu jezgru grada. Tamo ćemo ići prema podzemnim spremnicima. To će trajati neko vrijeme.

- Boksevi će biti financirani od strane višestambenih zgrada, a grad će besplatno ustupiti javnu površinu. S druge strane, podzemne spremnike će financirati grad. Smatramo da je to pravedno imajući na umu da građani koji žive u povijesnoj jezgri grada plaćaju najveću komunalnu naknadu u gradu Zagrebu.

Spomenuo je svoj službeni posjet Berlinu gdje će se susresti s gradonačelnicom te sudjelovati na konferenciji ''Što je zeleni narativ?''. Rekao je kako je to samo dio svih međunarodnih aktivnosti koje će intenzivirati u nadolazećem periodu. U lipnju će boraviti u Beču gdje će se također sresti s gradonačelnikom te možda potpisati dokumente o suradnji Beča i Zagreba vezano za teme poput klimatskih promjena, uređenje zelenih površina te korišteje javnog prostora.

