Gradonačelnika New Yorka Erica Adamsa optužili za seksualno zlostavljanje: Tvrdi da nije kriv

Gradonačelnik New Yorka Eric Adams optužen je za seksualno zlostavljanje, prenose u petak američki mediji.

Neimenovana žena optužila je Adamsa za seksualno zlostavljanje 1993. kada su oboje, prema sudskim dokumentima, radili za grad. Adams je u to vrijeme bio policajac.

“Tužiteljicu je seksualno napastvovao tuženi Eric Adams u New Yorku 1993. godine dok su oboje radili za grad New York”, tvrdi se u pravnom podnesku na tri stranice.

Adamsova tužiteljica traži pet milijuna dolara odštete, kao i odvjetničke naknade i kamate. Pravni dokumenti također optužuju Adamsa za "diskriminaciju pri zapošljavanju na temelju roda i spola, neprijateljsko radno okruženje i namjerno nanošenje emocionalne patnje".

Adams je u odbacio te optužbe, rekavši da "to nije on" i da "ljudi znaju njegov karakter". “To se apsolutno nije dogodilo. Ne sjećam se da sam ikada upoznao tu osobu, rekao je Adams novinarima. “Nikada ne bih nikome naudio na taj način. To se nije dogodilo.”