TRŽIŠNE OSCILACIJE

Gradska plinara Zagreb: 'Cijene plina ostaju stabilne unatoč geopolitičkim napetostima'

Piše HINA,
Gradska plinara Zagreb: 'Cijene plina ostaju stabilne unatoč geopolitičkim napetostima'
Šef zagrebačke Plinare: Kućanstvima bi računi za plin mogli porasti i do 70 posto | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL/ ILUSTRACIJA

Iz GPZ-Opskrbe još navode da su njihove cijene u tržišnoj usluzi niže od cijena javne usluge te da im je cilj zadržati konkurentnu razinu cijena i u narednom razdoblju

Gradska plinara Zagreb – Opskrba izvijestila je u petak da su, unatoč geopolitičkih napetosti na Bliskom istoku zbog kojih snažno osciliraju cijene plina, one za kupce iz kategorije kućanstava stabilne i nepromijenjene, uz u potpunosti osiguranu i kontinuiranu opskrbu i takve će ostati do 1. listopada ove godine. Kako ističu u priopćenju, potrebne količine plina pravodobno su nabavljene i osigurane, čime su kupci zaštićeni od trenutačnih tržišnih poremećaja i naglih skokova cijena. 

- U razdoblju pojačanih tržišnih oscilacija ključno je osigurati kontinuitet isporuke i zaštitu kupaca od kratkoročnih poremećaja. Dio cijene na koji kao opskrbljivač možemo utjecati održavamo stabilnim - kroz pravodobnu nabavu i odgovorno upravljanje portfeljem plina - izjavio je direktor Gradske plinare Zagreb - Opskrba Jeronim Tomas. 

Iz GPZ-Opskrbe još navode da su njihove cijene u tržišnoj usluzi niže od cijena javne usluge te da im je cilj zadržati konkurentnu razinu cijena i u narednom razdoblju, uz nastavak odgovornog upravljanja nabavom i tržišnim rizicima. 

- Svi poslovni korisnici i ostali kupci opskrbljuju se plinom sukladno uvjetima iz važećih ugovora. Poštivanje ugovornih obveza ostaje prioritet, a aktualna situacija na međunarodnim tržištima ne utječe na već ugovorene cjenovne parametre za tekuće razdoblje", dodao je Tomas. U priopćenju još ističu da Vlada RH trenutačno provodi mjere subvencioniranja cijene plina za kućanstva, koje su na snazi do 31. ožujka ove godine. 

