Gradska plinara Zagreb: 'Cijene plina ostaju stabilne unatoč geopolitičkim napetostima'

Gradska plinara Zagreb – Opskrba izvijestila je u petak da su, unatoč geopolitičkih napetosti na Bliskom istoku zbog kojih snažno osciliraju cijene plina, one za kupce iz kategorije kućanstava stabilne i nepromijenjene, uz u potpunosti osiguranu i kontinuiranu opskrbu i takve će ostati do 1. listopada ove godine. Kako ističu u priopćenju, potrebne količine plina pravodobno su nabavljene i osigurane, čime su kupci zaštićeni od trenutačnih tržišnih poremećaja i naglih skokova cijena.

- U razdoblju pojačanih tržišnih oscilacija ključno je osigurati kontinuitet isporuke i zaštitu kupaca od kratkoročnih poremećaja. Dio cijene na koji kao opskrbljivač možemo utjecati održavamo stabilnim - kroz pravodobnu nabavu i odgovorno upravljanje portfeljem plina - izjavio je direktor Gradske plinare Zagreb - Opskrba Jeronim Tomas.

Iz GPZ-Opskrbe još navode da su njihove cijene u tržišnoj usluzi niže od cijena javne usluge te da im je cilj zadržati konkurentnu razinu cijena i u narednom razdoblju, uz nastavak odgovornog upravljanja nabavom i tržišnim rizicima.

- Svi poslovni korisnici i ostali kupci opskrbljuju se plinom sukladno uvjetima iz važećih ugovora. Poštivanje ugovornih obveza ostaje prioritet, a aktualna situacija na međunarodnim tržištima ne utječe na već ugovorene cjenovne parametre za tekuće razdoblje", dodao je Tomas. U priopćenju još ističu da Vlada RH trenutačno provodi mjere subvencioniranja cijene plina za kućanstva, koje su na snazi do 31. ožujka ove godine.