Katar obustavio ukapljivanje plina: 'Za povratak na normalu treba najmanje mjesec dana!'

Katar je u srijedu obustavio izvoz plina proglasivši višu silu usred američko-izraelskog rata protiv Irana, a izvori navode da će se postupak ukapljivanja plina u potpunosti obustaviti, te da bi povratak na normalne količine proizvodnje mogao potrajati najmanje mjesec dana. Odluka znači da će se globalna tržišta plina tjednima suočavati s nestašicama, čak i u malo vjerojatnom scenariju da sukob završi danas, budući da Katar opskrbljuje 20 posto svjetskog ukapljenog prirodnog plina.

Državni energetski div Qatar Energy (QE), koji je ovoga tjedna prestao proizvoditi plin, u srijedu potpuno obustavlja ukapljivanje plina, rekla su dva izvora upoznata sa situacijom. Zamolili su da ostanu neimenovani jer nemaju dopuštenje za istupanje u medijima.

QE neće ponovno pokrenuti postrojenje najmanje dva tjedna, prema početnim procjenama situacije u regiji, rekli su izvori.

Nakon što se donese odluka o ponovnom pokretanju, bit će potrebna još dva tjedna da se plin pretvori u pothlađeno gorivo i dosegne puni kapacitet, dodali su izvori.

Tvrtka nije odgovorila na upit za komentar.

Katar čini oko 20 posto globalnog izvoza LNG-a, a sav taj izvoz prolazi kroz Hormuški tjesnac, gdje je plovidba gotovo potpuno zaustavljena usred američko-izraelskog rata protiv Irana i odmazde Teherana.

Katar opskrbljuje Europu i pretežno azijska tržišta, s više od 80 posto kupaca u Kini, Japanu, Indiji, Južnoj Koreji, Pakistanu i drugim zemljama regije.

Viša sila je klauzula koja oslobađa strane odgovornosti ako je neispunjavanje obveza opskrbe uzrokovano događajima izvan njihove kontrole.

QE je počeo kontaktirati neke od svojih klijenata u Aziji i Europi, ali im nije rekao koliko bi obustava mogla trajati, rekli su izvori za Reuters.

Prekid proizvodnje pojačao je konkurenciju između atlantskog i pacifičkog bazena za LNG pošiljke, što je cijene plina u Europi i Aziji, kao i vozarine za LNG, podiglo na višegodišnje rekorde.

"Ništa ne može zamijeniti katarski LNG. Ako se obustava produži, to nagovještava veći šok na tržištu plina nego 2022. godine, kada je Rusija prekinula opskrbu Europe plinovodima. Cijene plina mogle bi ponovno testirati rekordne razine iz 2022. godine", rekao je Saul Kavonic, voditelj energetskih istraživanja u MST Marquee.

SAD, najveći svjetski proizvođač LNG-a, ima malo slobodnih kapaciteta za brzo povećanje proizvodnje i nadoknadu izgubljene opskrbe, prema izračunima Reutersa i analizama industrije, jer postrojenja već rade blizu punog kapaciteta, a većina tereta vezana je dugoročnim ugovorima.

Obustava i ponovno pokretanje

Ograničenje plovidbe oko Hormuškog tjesnaca znači da izvoz ne može napustiti Katar, pa se stoga proces ukapljivanja — koji plin pretvara u tekuće stanje hlađenjem na približno 162 stupnjeva Celzijevih ispod ništice — ne može nastaviti.

Iako QE ima značajne skladišne kapacitete u postrojenju za ukapljivanje Ras Laffan — otprilike 1.880.000 prostornih metara — taj je prostor ograničen u kontekstu kontinuirane proizvodnje ovih razmjera. Pri punom kapacitetu bila bi potrebna četiri dana da se napune spremnici, rekao je Mehdy Touil, vodeći stručnjak za LNG i dioničar u Calypso Commodities, tehnološkoj tvrtki koja razvija AI rješenja za LNG.

Proces obustave provodi se postupno, prvo smanjenjem proizvodnje na minimalne razine, zatim zaustavljanjem protoka ulaznog plina te konačno smanjenjem pritiska prema uzvodnim postrojenjima kako bi se zaštitila oprema, rekao je.

Za ponovno pokretanje najkritičniji je korak hlađenje. Ono je namjerno sporo kako bi se izbjegao toplinski šok. Proizvodne linije ne mogu se sve pokrenuti istodobno, već moraju ići u nizu, dodao je Touil.