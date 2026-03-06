Obavijesti

SEDMI DAN RATA

Kremlj: Rat u Iranu povećao potražnju za našim energentima

Foto: Sergei Karpukhin

Rat u Iranu izazvao je značajan porast potražnje za ruskom naftom i plinom, priopćio je u petak Kremlj

Sukob u Iranu, koji ulazi u sedmi dan, uzrokovao je da je Hormuški tjesnac – kritična točka za pomorski promet – praktički zatvoren, čime je svijet odsječen od petine svjetskih zaliha nafte i ukapljenog prirodnog plina (LNG). „Vidimo značajan porast potražnje za ruskim energentima u vezi s ratom u Iranu“, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov novinarima u petak, dodavši kako Rusija „ostaje pouzdan dobavljač“ i nafte i plina, uključujući LNG.

U četvrtak je Ministarstvo financija SAD-a izdalo tridesetodnevno izuzeće kojim se Indiji dopušta kupnja ruske nafte koja je trenutno blokirana na moru, nakon višemjesečnog pritiska SAD-a na New Delhi da ne kupuje rusku naftu.

Peskov nije htio otkriti moguće količine koje bi se mogle isporučiti Indiji na temelju tog izuzeća.

Izvršni direktor Međunarodne agencije za energiju (IEA) Fatih Birol rekao je u petak da će oslanjanje na Rusiju za opskrbu plinom biti ekonomski i politički pogrešno, s obzirom na nadolazeću globalnu ponudu LNG-a.

Nakon ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022., Zapad je brzo krenuo u smanjenje oslanjanja na rusku naftu i plin, koji su okosnica ruskog gospodarstva.

Europska unija nametnula je razna ograničenja na uvoz i izvoz nekoliko proizvoda, što je rezultiralo padom izvoza u Rusiju od 61 posto i padom uvoza iz Rusije od 90 posto između početka 2022. i kraja 2025. godine.

Ruski izvoz plina plinovodima u Europu pao je za 44 posto u 2025. godini na najnižu razinu od sredine sedamdesetih, nakon zatvaranja glavne tranzitne rute preko Ukrajine i dok EU postupno ukida uvoz fosilnih goriva iz Rusije.

Bruxelles je također razradio plan za zaustavljanje uvoza ruskog LNG-a do kraja 2026. godine, a plina iz plinovoda do 30. rujna 2027., dok je predsjednik Vladimir Putin sugerirao da bi Rusija sama mogla prekinuti izvoz LNG-a i plina u Europu.

„Energetska strategija EU-a – temeljena na ideji da se ruske količine mogu trajno zamijeniti kombinacijom američkog, katarskog i drugog LNG-a, uz ubrzanu obnovljivu energiju – sada je pod ozbiljnim znakom pitanja“, rekao je Christopher Weafer iz konzultantske tvrtke Macro-Advisory.

