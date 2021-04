Kako neslužbeno doznaje Jutarnji List iz Gradskog ureda za obrazovanje, učenici od petog do osmog razreda od ponedjeljka bi se trebali vratiti u škole na redovnu nastavu.

Riječ je o prijedlogu Gradskoga ureda koji čeka potvrdu Stožera civilne zaštite.

Po njemu, učenici srednjih škola, izuzev maturanata, idućeg tjedna ostaju na online nastavi. Iz Jutarnjeg Lista tvrde da im je ta informacija potvrđena u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

S druge strane, ministar Božinović je nakon sastanka Znanstvenog savjeta rekao kako ne treba sad ublažavati mjere.

Na pitanje jesu li članovi Savjeta govorili o školama, Božinović je rekao da postoje različita mišljenja o tome.

- Neki smatraju da je neodlazak u škole, odnosno primjena C modela, opravdana. Mi to također smatramo. O tome odluku donosi posebno povjerenstvo pri Ministarstvu znanosti. Mislim da nema u ovom trenutku puno razloga da se mijenja ta odluka. Brojevi nam rastu. Ukoliko ste u određenoj incidenciji predlagali i primjenjivali C model, nije logično, ukoliko brojevi od tada rastu, da se kreće u popuštanje - objasnio je Božinović.