Gradsko vijeće Splita bez kvoruma - otišli su HGS i HDZ

Odlaskom vijećnika HGS-a nakon završetka vijećničkih pitanja, a potom i HDZ- a sjednica splitskog Gradskog vijeća (GV) prekinuta je u utorak navečer, jer nije bilo kvoruma, a nastavak je za sutra ujutro zakazao zamjenik predsjednika GV-a Petar Škorić (HDZ).

HDZ tvrdi kako je postojao dogovor da se na današnjoj 21. sjednici Gradskog vijeća, koja je počela nakon što je završila 20. tematska o potkornjaku na Marjanu, odrade vijećnička pitanja i da sjednica završi do 19 sati, a Most pak ocjenjuje da se radi o krizi vlasti.

Kerum: Krstulović Opara šuruje sa strankom Pametno i Mostom - HDZ se riješio i puno važnijih od Opare

Predsjednik HGS-a Željko Kerum večeras je u izjavi za Hrvatski radio - Radio Split poručio kako vijećnici njegove stranke sutra neće biti na sjednici i da misli kako neće biti kvoruma.

"Neka oni pokušaju s ostalim vijećnicima napraviti većinu. To je njihova stvar. Krstulović Opara je to sposoban, jer on konstantno dvije godine šuruje sa strankom Pametno i Mostom, pa neka sad s njima složi što treba. Mi im nismo potrebni jer mogu bez nas funkcionirati. Oni sutra mogu složiti koaliciju s Mostom i Pametnim", poručio je Kerum u telefonskoj izjavi iz Rima. Kako je rekao Kerum, vijećnici su po njegovom nalogu napustili sjednicu s porukom da se ne slažu s načinom rada Opare, a ne s HDZ-om. Također je izjavio i kako se HDZ u prošlosti riješio puno važnijih ljudi nego što je Andro Krstulović Opara.

Ante Čikotić (Most) je rekao da je trenutna situacija u gradu kao Igra prijestolja, da se vladajući ne mogu dogovoriti oko ključnih točaka za razvoj grada, dok oni žele raditi i ostati na sjednici.

"I u Split su došle Igre prijestolja kao jedna od najaktualnijih tema. Imamo Igru prijestolja vlasti koja ne može uskladiti svoje dogovore, nisu prezentirali svoje programske smjernice i mi ne znamo gdje oni vode grad. Očito je da su u nekakvom disbalansu i sada imamo situaciju u kojoj oporba ima većinu. Mi želimo nastaviti raditi. Žao nam je što vladajući nisu sposobni uspostaviti većinu i dok je tako mi ćemo predlagati naše točke koje će očito prolaziti", rekao je Čikotić

Kako je rekao, ako se u roku tri mjeseca ne uspije uspostaviti daljnji rad vijeća onda je očito da imamo krizu vlasti i nove izbore što nitko ne želi.

Zašto je nakon vijećničkih pitanja zatražio stanku objasnio je Tomislav Prljević (HDZ) koji je rekao da je na taj način želio prekinuti "cirkus u režiji Mosta, vjerojatno s ostalim strankama" koje nisu u stanju ispoštovati minimum dogovora kojeg su uspostavili sa HDZ- om, HGS- om i ostalima.

"Bio je dogovor između Mosta, SDP- a i Pametnog da će rad ove sjednice trajati do završetka vijećničkih pitanja. Mi uvijek održimo svoj dio dogovora, no očigledno gospoda nisu u stanju održati svoj dio, pa im preostaje koristiti se manipulacijama. HDZ i HGS su odradili svoj dio dogovora. Sjednica je održana i završila onako kako smo dogovorili", rekao je Prljević koji vjeruje da će HGS u srijedu doći na nastavak 21. sjednice.

Marijana Puljak (Pametno) tvrdi kako su iz vijećnice misteriozno nestali svi Kerumovi vijećnici, pa i predsjednik Gradskog vijeća nakon čega su još misterioznije i vijećnici HDZ- a odlučili napustiti sjednicu iako je Pametno imalo prijedlog da se nastavi sjednica i nakon završetka vijećničkih pitanja.

"Imali smo prijedlog da se prebace neke točke dnevnog reda na početak ove sjednice, no nakon toga prijedloga su svi vijećnici HDZ- a brže bolje napustili vijećnicu i tako srušili kvorum, pa se sjednica nije mogla nastaviti. Ovaj postupak mogu možda tumačiti time da je HGS- ovce iznervirao naš prijedlog koji je usvojen na tematskoj sjednici-da se do kraja godine pokrene restrukturiranje Javne ustanove Park šuma Marjan i da se napravi analiza", odgovorila je Puljak

Izrazila je sumnju da je možda u tijeku i neka nova politička trgovina.