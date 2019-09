Grafiti s porukom 'granate na Hrvate' na zidovima škole

Na ulaznom stubištu i na vanjskim zidovima osnovne škole u Beogradu ispisani su grafiti s porukama mržnje i pozivom na nasilje koji izazivaju zgražavanje roditelja, ali unatoč činjenici da ih je uprava škole uredno prijavila policiji još nisu potaknuli nijedno službeno regiranje. Nepoznati autori su na OŠ „Filip Kljajić“ ćirilicom, plavim i crvenim sprejom, uz križeve s četiri "S" ispisali - među ostalim - "Četnici - granate na Hrvate", "Knin je Srbija", "Vukovar", "Smrt komunizmu", "Vojska Republike Srpske", "Živeo đeneral Draža", "Ratko "Ja sam četnik", "Djevojke vole samo četnike".

Grafiti su ispisani na zidu pored školskih sportskih terena za mali nogomet i košarku, pored stubišta kojim se s ulice ulazi u dvorište škole, te na bočnim zidovima školske zgrade, a svakodnevno ih gledaju učenici u dobi od sedam do 15 godina i rodtitelji koji najmlađe đake dovode na nastavu, ali i prolaznici jer se grafiti vide i sa ulice.

Žvrljanje po zidovima i ispisivanje grafita s različitim ideološkim, nacionalističkim, šovinstičkim, političkim ili navijačkim porukama vandalizam je na koji su Beograđani odavno navikli, no - roditelji, bake i djedovi školaraca s kojima smo razgovarali za to nemaju razumijevanja. Za grafite na zidovima i u dvorištu škole kažu da je to "ispoljavanje primitivizma", "sijanje mržnje", "nedostatak kućnog odgoja", te "poljedica ratova" u bivšoj Jugoslaviji, "produkt dnevne politike" i "ulični nacionalistički rijaliti".

Direktor škole Aleksandar Đukić požalio se u međuvremenu Radiju Slobodna Europa (RFE) da su grafiti ispisani tijekom prošlog vikenda, te da je školska uprava promptno slučaj prijavila policiji.

Obzirom da je sličnih incidenata i ispisivanja različitih poruka po zidovima bilo i ranije - što se da vidjeti ispod prebojanih poruka - u slučaju zadnjih ispisanih grafita nije se otišlo dalje od policjskog očevida i službene zabilježbe. Zgradu OŠ „Filip Kljajić“ pokriva video nadzor, sportski tereni i stubište kojim se s ulice dolazi do škole van su domašaja kamera. Premda ovaj slučaj škole na Banovom brdu, u beogradskoj općini Čukarica, nije ostao prešućen u javnosti, za sada nema službenih reagiranja. A kako je riječ o desecima četvornih metara koje iznova treba prebojiti, u školi su - ne čekajući da im bilo tko pomogne - odlučili da sve učine sami.

Posao je povjeren nastavnici likovnog odgoja Mirjani Vuksanović, a njezini će učenici će, kako je dogovoreno, na satovima i u slobodno vrjeme preko ispisanih grafita slikati i crtati svoje crteže. Vukasanović je u srijedu rekla Hini kako se u trgovini "već raspitala koliko stoje boje i kistovi", te da će se s učenicima najvjerojatnije krajem ovog tjedna latiti posla.

"Molim vas samo da, kao što ste fotografirali sve to što je napisano, izvjestite i o našoj akciji, nadam se već u petak", rekla je za Hinu nastavnica likovnog odgoja.

U međuvremenu će - unatoč ranijem zahtjevu općine Čukarica da se školsko dvorište tijekom vikenda otključa i sportski tereni učine dostupnim djeci iz kvarta, po odluci školskog odbora dvorište škole bit će do daljeg zaključavano čim završi dnevna nastava.