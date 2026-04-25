Grah, štrukli i Vesna Pisarović: Zagreb objavio plan proslave Praznika rada u Maksimiru

Piše HINA,
3
Zagreb: Gradonačelnik Tomislav Tomašević posjetio je proslavu Međunarodnog praznika rada | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Međunarodni praznik rada i ove će se godine obilježiti u parku Maksimir 1. svibnja uz bogat glazbeni i zabavni program, kao i tradicionalnu podjelu prvomajskog graha i štrukli, a  organizira ga Grad Zagreb u suradnji s gradskim ustanovama na dvije pozornice kroz cijeli dan.

U organizaciji sudjeluju i ustanove Priroda Grada Zagreba, Dobri dom i Centar za kulturu Maksimir, priopćeno je u subotu iz Grada Zagreba.

Glazbeni dio će započeti na samom ulazu u park, gdje će Zagrebački orkestar ZET-a krenuti svirati i povorkom proći alejom do velike pozornice, uvodeći posjetitelje u središnji dio programa. Prvi na velikoj pozornici nastupa Oridano Gypsy Jazz Trio, nakon toga slijedi nastup Šlagerista i Zagrebačog orkestra ZET-a, a potom i koncert grupe Pavel.

Središnji dio programa obilježit će nastup Vesne Pisarović, jedne od najistaknutijih pop zvijezda domaće glazbene scene, koja će izvesti svoje najveće hitove. Program na velikoj pozornici nastavlja se koncertom grupe Silente.

Paralelno, na maloj pozornici u blizini ulaza u park Maksimir tijekom dana održavat će se kreativne radionice i plesni nastupi za djecu u organizaciji zagrebačkih centara za kulturu. Kod male pozornice posjetitelji će moći sudjelovati i u besplatnom kvizu općeg znanja.

Uz bogat program, posjetitelje očekuje i 35.500 porcija graha s ričetom, kobasicama, špekom i vratinom, 2.000 porcija graha s ričetom i junetinom, 2.500 porcija graha s ričetom bez mesa, te 30.000 komada štrukli sa sirom.

Zbog posljedica olujnog nevremena od 26. i 27.  ožujka 2026., boravak u sjevernom dijelu parka Maksimir trenutno predstavlja povećan sigurnosni rizik uslijed velikog broja izvaljenih, prelomljenih i nagnutih stabala te oštećenih i odlomljenih grana. Molimo posjetitelje da se, radi vlastite sigurnosti, zadržavaju u južnom dijelu parka oko Velike pozornice i na otvorenim livadnim površinama, stoji u priopćenju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

