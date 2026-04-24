Obavijesti

News

Komentari 0
JACKPOT NA ČEKANJU

Provjerite Eurojackpot rezultate

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Provjerite Eurojackpot rezultate
Foto: Hrvatska lutrija

U ovom kolu nije osvojen Eurojackpot, ali dva su igrača osvojila dobitak 5+1, ali ne u Hrvatskoj. Njima ide po 972.028 eura

U 33. kolu Eurojackpota večeras su izvučeni sljedeći brojevi: 6, 21, 29, 39, 44 te dodatni broj 1 i 5.

Nažalost, u ovom kolu nije osvojen Eurojackpot, ali dva su igrača osvojila dobitak 5+1, ali ne u Hrvatskoj. Njima ide po 972.028 eura, dok je deset igrača osvojilo peticu koja je donijela po 109.635,70 eura. 

Jedan igrač iz Hrvatske osvojio je 5.116,90 eura.

- 5+2: Nema dobitnika
- 5+1: 2 dobitnika (nema u Hrvatskoj), dobitak 972.028,00 EUR
- 5+0: 10 dobitnika (nema u Hrvatskoj), dobitak 109.635,70 EUR
- 4+2: 35 dobitnika (1 u Hrvatskoj), dobitak 5.116,90 EUR
- 4+1: 664 dobitnika (8 u Hrvatskoj), dobitak 340,40 EUR
- 4+0: 1417 dobitnika (24 u Hrvatskoj), dobitak 127,60 EUR
- 3+2: 1448 dobitnika (19 u Hrvatskoj), dobitak 171,70 EUR

Ostale dobitke pogledajte ovdje

Očekivani jackpot za 34. kolo iznosi 45.000.000 EUR. Joker broj za ovo kolo je: 543751.

Sretno svim igračima u sljedećem kolu!
       
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026