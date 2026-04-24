Provjerite Eurojackpot rezultate

U 33. kolu Eurojackpota večeras su izvučeni sljedeći brojevi: 6, 21, 29, 39, 44 te dodatni broj 1 i 5.

Nažalost, u ovom kolu nije osvojen Eurojackpot, ali dva su igrača osvojila dobitak 5+1, ali ne u Hrvatskoj. Njima ide po 972.028 eura, dok je deset igrača osvojilo peticu koja je donijela po 109.635,70 eura.

Jedan igrač iz Hrvatske osvojio je 5.116,90 eura.

- 5+2: Nema dobitnika

- 5+1: 2 dobitnika (nema u Hrvatskoj), dobitak 972.028,00 EUR

- 5+0: 10 dobitnika (nema u Hrvatskoj), dobitak 109.635,70 EUR

- 4+2: 35 dobitnika (1 u Hrvatskoj), dobitak 5.116,90 EUR

- 4+1: 664 dobitnika (8 u Hrvatskoj), dobitak 340,40 EUR

- 4+0: 1417 dobitnika (24 u Hrvatskoj), dobitak 127,60 EUR

- 3+2: 1448 dobitnika (19 u Hrvatskoj), dobitak 171,70 EUR

Ostale dobitke pogledajte ovdje

Očekivani jackpot za 34. kolo iznosi 45.000.000 EUR. Joker broj za ovo kolo je: 543751.

Sretno svim igračima u sljedećem kolu!



