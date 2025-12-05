Granični prijelaz između Hrvatske i BiH spreman za otvorenje, ali postoji problem

Obavijesti

Novi granični prijelaz između Hrvatske i BiH kod Gradiške vjerojatno će biti svečano otvoren 11. prosinca no moglo bi se dogoditi da sve i ostane na toj ceremoniji odnosno da prijelaz ne bude u funkciji jer se u BiH ne mogu dogovoriti o rasporedu carinika a bez toga granicu ne mogu prelaziti ni putnici niti roba. Nakon višegodišnjih radova sve tehničke pripreme za puštanje u promet novog prijelaza i stavljanje u funkciju mosta na Savi izgrađenog još 2022. godine okončane su ovog tjedna a za naredni je tjedan najavljena svečanost otvaranja na kojoj je planirano sudjelovanje predsjednika hrvatske vlade Andreja Plenkovića i predsjedateljice Vijeća ministara BiH Borjane Krišto.

Novi prijelaz od velikog je značaja za prekogranični promet između Hrvatske i BiH jer preko postojećeg koji prolazi kroz samo središte Bosanske Gradiške prometuje najveći dio robnog prometa ali i putnika. Taj novi prijelaz ujedno bi skratio putovanje ka najvećim gradovima u BiH jer ima izravni priključak na autocestu koja vodi do Banje Luke odnosno do Doboja.

Pokretanje videa...

Gužva na prijelazu Bajakovo 00:22
Gužva na prijelazu Bajakovo | Video: Ivo Šarić/24sata

No planove za otvaranje je poremetio sukob u Upravi za neizravno oporezivanje (UNO) kako se u BiH naziva Carinska uprava nakon što njen upravni odbor nije uspio odobriti izmjene pravilnika o unutarnjem ustroju odnosno rasporedu carinskih odjela na prijelazima.

Te su izmjene bile nužne da bi se dio carinika mogao rasporediti na novom prijelazu.

Za izmjene pravilnika na telefonskoj sjednici Upravnog odbora UNO zakazanoj kako bi se hitno riješilo ovo pitanje nije želio glasati Zijad Krnjić koji u tom tijelu predstavlja Federaciju BiH.

Kazao je kako inzistira da se ovo pitanje riješi na redovitoj sjednici Upravnog odbora a nezadovoljan je jer se one ne zakazuju.

