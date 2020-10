SDPeđa: Novi šef stranke mora umiroviti staru gardu i pronaći nove ljude da obnovi partiju

Peđa Grbin, koji u Puli od 2006. ima odvjetničku kancelariju – kažu da je sjajan poslovođa i da je vrlo bogat - sad je kralj u svemiru Iblerova trga, no taj svemir nije odveć harmoničan

<p><strong>Peđa Grbin</strong> vodit će SDP – u rezalište ili na Markov trg? „Veli Joža“ (s 203 centimetra najviši političar Hrvatske) SDP-ov je ekvivalent<strong> Vladimiru Šeksu</strong>.</p><p>Taj pravnik iz Pule vrhunski je poznavatelj ustava, zakona, podzakonskih akata, procedure i poslovnika. Nikada javno ne nastupa nepripremljen, ne melje, ne priča gluposti.</p><p>Nakon jedine „afere“ u životu, kad je, malo veseliji, pjevao Thompsona, odmah se pokajao: „Ja sam pijana budala. Nimalo se ne ponosim time što je bilo. Još sam mamuran…“</p><p>Grbin je tada pjevao, mlatarao rukama dohvaćajući prolaznike a konobaru govorio: Nakon te terevenke na fejsu se širila doskočica – „pazi leđa, ide Peđa“ no Peđa je te večeri bio ne samo epski, već i lirski raspoložen – konobaru je govorio „u ovom svemiru, ti si kralj…“</p><p>Peđa Grbin, koji u Puli od 2006. ima odvjetničku kancelariju – kažu da je sjajan poslovođa i da je vrlo bogat - sad je kralj u svemiru Iblerova trga, no taj svemir nije odveć harmoničan.</p><p>Protivnici u SDP-u pokušali su ga omesti nedokazanim difamacijama prema kojima je bio eksponent jednog utjecajnog istarskog klana. Zagovornici pak smatraju da posjeduje znanje, ozbiljnost i autoritet kojima će izvući esdepeova kola iz gliba.</p><p>A SDP je zapuštena stranka, koja se pretvorila u najvećeg kolektivnog klijenta HDZ-a. SDP je sparing partner hrvatskog Hezbolaha, za koje važni pravilo koje je davno pred kamerama Yutela izrekao jedan mladi Bosanac u JNA – „oni se kao odcjepljuju a mi im kao branimo“.</p><h2>Gdje je nestao Bero?</h2><p>U biti su farsična opozicija – mnogi ne dolaze u Sabor (bivši predsjednik <strong>Bernardić </strong>već dva mjeseca prima visoku plaću iako je lakše vidjeti Gospu iz Međugorja nego njega), rutinski napadaju HDZ, mnogi iz zagrebačke centrale godinama surađuju s <strong>Bandićem </strong>i drže mu ljestve, a koliko su idejno udaljeni od vladajuće stranke pokazuje činjenica da je u prošlom sazivu cijeli vod esdepeovcaca sačuvao Plenkovića na vlasti (Saucha, Opačić, Ronko, Varga…) Da je Plenkiju trebalo još ruku, možda bi ih našao baš tamo.</p><p>Pred ove izbore iz stranke je iscurila i strašna tajna. Mnogi istaknuti lideri stranke ne plaćaju članarine – dug pojedinaca znao se kretati od par stotina kuna do više od 30 tisuća. Može li gore? Može. Pokazalo se da se preko članarina odrađuje sofisticirani izborni inženjering unutar stranke.</p><p>Vladajuća koterija sprečavala je slanje uplatnica nepoćudnima, koji su gomilali dug i time se diskvalificirali kao birači, pa su na izbore za vrh stranke mogli izlaziti samo poćudni. Uz takvo upravljanje biračkim tijelom izbori su bivali samo formalnost, ali ta je činjenica otkrila kako je riječ o dubinski zapuštenoj stranci – koja se kao takva nudi popravljati državu!? Uz onakvog predsjednika svima je bilo jasno da je to nemoguća misija, pa su prošli kako su prošli (očekivano) a ovaj bi sad sve to trebao stubokom promijeniti.</p><h2>Lokalni izbori su test </h2><p>Jasno je da je to težak zadatak. Grbin će u najskorijem roku morati odlučiti što će njegov SDP izvesti na prvom testu – izborima za Zagreb. Ponudi li Marasa, riskirat će fijasko i optužbe za razbijanje oporbe čiji je najuvjerljiviji kandidat već dulje vrijeme <strong>Tomislav Tomašević</strong>. Ne nađe li nekoga jačeg od Tomaševića, neće moći dokazivati kako je počeo reformirati SDP, a još manje kako je SDP lider oporbe. Lokalni izbori test su i u Splitu, Rijeci – gdje se SDP ljulja, prvi put od 1945. godine – ali i Osijeku, Zadru i drugim gradovima. Grbina čeka i uspostava suradnje s Rijekom, gdje je najjača baza stranke.</p><p>Upitno je što će biti sa starom gardom, <strong>Zlatkom Komadinom</strong>,<strong> Rajkom Ostojićem</strong> i <strong>Davorkom Vidovićem</strong> koji su izmislili Davora Bernardića kao lidera, kako bi se, koristeći ga kao marionetu, uspeli na vrh. Operacija je propala, s njom se urušila i stranka a Grbin sad mora vidjeti kako će zaslužne veterane poslati u mirovinu. SDP treba naći nova lica, otkriti nove energije, formulirati nove ideje.</p><h2>Lijevičari starog kova </h2><p>Oni su pored propasti hrvatske industrije, Uljanika, Petrokemije, Đure, trećeg maja, prolazili kao pored turskog groblja, a već dugo vremena na isti način prolaze i pored urušavanja kulture, i pada audiovizualne industrije. Ljevičari starog kova, kojima je kultura bila vitalno pitanje, sigurno se okreću u grobu. Zadnjih dana Hrvatsku, a još više Istru, tres strah od zatvaranja tvornice duhana u Kanfanaru, što bi bio strašan udarac poluotoku ali i hrvatskoj industriji. Ni tu se SDP ne gura u prve redove boraca za rješenje. Dosad su se bavili svojim jadom, pa se to i može razumjeti, ali danas je novi dan – vrijeme je sa suočavanje sa sadašnjošću. Peđa Grbin morat će dokazati još jednu važnu stvar – da je sposoban biti hrvatski premijer, da ima znanja i vještine koje ta pozicija zahtijeva.</p><p>Peđi Grbinu želim svaku sreću i čestitam mu na uspjehu, rekao je <strong>Vladimir Šeks</strong>, koji se s Grbinom često verbalno sukobljavao, ali uz obostrano poštovanje.</p><p>- Nadam se da će on voditi SDP u jednom dobrom smjeru, jer Hrvatskoj treba lijevo i desno krilo da bi hrvatska ptica mogla uspješno letjeti. Hrvatskoj treba jedna jaka konzervativna stranka desnog centra, a to je HDZ. Treba joj i jaka lijeva opcija - kazao je Šeks komentirajući izbor Grbina za novog šefa SDP-a.</p><h2>Prijatelj Vladimir </h2><p>Za Grbina kaže da je vrlo iskusan političar i vjeruje da će on SDP voditi u dobrom smjeru te da će imati konstruktivnu suradnju i s HDZ-om.</p><p>- On je umjeren i odmjeren političar. Želim i SDP-u dobru plovidbu - poručio je Šeks.</p><p>Ovaj ustavno pravni lisac HDZ-a tvrdi da za Grbina nikada nije govorio da je neznalica, navodeći da su to neke čudne interpretacije. Napominje da su njih dvojica u Saboru imali korektnu suradnju i na Odboru za Ustav.</p><p>- Imali smo vrlo primjeren odnos. To da sam ga nazivao neznalicom i slično, to sam mogao nazivati samo <strong>Zorana Milanovića</strong>, a ne Grbina - pojasnio je Šeks.</p><p>Grbin je ranijih godina upravo u Saboru brusio verbalne duele s ustavno pravnim liscem HDZ-a. A kakav odnos očekuje između novog šefa oporbe i premijera.</p><p>- Andrej Plenković ima svoju neupitnu snažnu ulogu u HDZ-u i Vladi, vodi vrlo respektabilnu politiku, snažnog je autoriteta, njegova politika i djela govore najbolje o njemu. Kakva će biti relacija s predsjednikom najveće oporbene stranke Peđom Grbinom, to ćemo vidjeti. Nadam se da će to biti polemični odnos, ali u kojem će biti poštovanja - poručio je Šeks.</p><p>Za novog šefa SDP-a pak nije imao nikakav savjet.</p>