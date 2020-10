Grbin: Od prethodnika ću uzeti ono najbolje, greške izbjegavati

<p>Predsjednik SDP-a<strong> Peđa Grbin </strong>izjavio je kako će od svojih prethodnika uzeti ono što smatra da je kod njih bilo najbolje - od Račana smirenost, Milanovića izravnost, Bernardića upornost, a neće ponoviti njihove greške o izbjegavanju komunikacije s kolegama pa će na tomu graditi novi SDP.</p><p>- Od svojih prethodnika uzet ću stvari koje smatram da su kod njih bile najbolje - od Račana smirenost, Milanovića izravnost, Bernardića upornost - izjavio je Grbin u nedjelju na nacionalnim tv postajama te dodao kako neće ponavljati njihove greške o izbjegavanju komunikacije s kolegama. Na tomu će, tvrdi, graditi novi SDP, koji će se baviti problemima hrvatskih građana.</p><p>Ocijenio je kako su u Hrvatskoj zaokupljeni trivijalnim stvarima. Ne govorimo o politikama i onomu što se u državi događa, istaknuo je Grbin. </p><p>Dodao kako vlada u zakonodavnom planu za sljedeću godinu nije predvidjela novi ovršni zakon, a ne donosi se ni nacionalna razvojna strategija, što bi trebao biti temeljni dokument za povlačenje novca iz europskih fondova, rekao je za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3898834/prvi-veliki-televizijski-intervju-novog-sefa-sdp-a-grbin-za-rtl-poslao-poruku-plenkovicu-pocni-raditi-svoj-posao/" target="_blank">RTL</a>.</p><p>Predsjedniku Vlade <strong>Andreju Plenkoviću</strong> poručio je da počne raditi svoj posao.</p><p>- Počni raditi svoj posao - naglasio je i dodao kako, ako to ne bude radio, postoji oporba koja će ukazivati na propuste vlade te pokazati kako su se neke stvari mogle napraviti drukčije ili bolje.</p><p>Smatra kako će povjerenje birača dobiti samo radom i bavljenjem konkretnim problemima za koja nudi rješenja. To su gospodarstvo, ekonomska politika te društvena klima, što znači korupcija kojoj svjedočimo svakoga dana, istaknuo je.</p><p>Borba protiv korupcije preko pravosudnih tijela je borba kada se ona već dogodila, rekao je i dodao da se, ako hoćemo biti uspješni, protiv te bolesti moramo baviti prevencijom.</p><h2>Nisam primijetio Milanovićevu čestitku</h2><p>Na pitanje je li se čuo s Milanovićem i je li mu predsjednik Republike čestitao, u <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/pedja-grbin-o-pobjedi-na-unutarstranackim-izborima-i-planovima-za-sdp---622787.html" target="_blank">Dnevniku Nove TV</a> je odgovorio kako "nije primijetio Milanovićevu čestitku". Rekao je i kako ne vidi što bi on trebao izgladiti s predsjednikom Republike.</p><p>Milanović ima pravo izraziti kritike, rekao je Grbin i istaknuo kako je kritika jedno, a nepotreban konflikt nešto drugo.</p><p>Smatra kako mu saborski klub SDP-a neće biti oporba u Saboru, unatoč tomu što će biti nekih promjena u radu kluba zastupnika. Predsjednik stranke bi trebao biti na čelu našega kluba, a o ostalim kadrovskim rješenjima u klubu prvo ćemo razgovarati na predsjedništvu stranke, rekao je. </p><p>Na pitanje hoće li maknuti s mjesta saborskih dužnosti sadašnje čelnike SDP-a, poručio je kako će se to znati nakon sjednice Predsjedništva i Kluba zastupnika SDP-a. </p><p>Novinarki Nove tv je na pitanje hoće li Davora Bernardića prisiliti da dolazi u Sabor, rekao kako svi zastupnici odgovaraju biračima pa tako i Bernardić.</p><p>Od svih ću tražiti ne samo redovno da sjede u Saboru, nego da u radu Sabora aktivno participiraju, poručio je Grbin. Smatra kako se saborski zastupnici SDP-a neće protiv njega pobuniti.</p><h2>Potrebno je grad Zagreb osloboditi od korupcije</h2><p>U <a href="https://vijesti.hrt.hr/662185/grbin-potrebno-je-osloboditi-grad-zagreb-od-korupcije" target="_blank">Temi dana HTV-a</a> je rekao kako mu je prioritet kada se govori o izborima u Zagrebu okupiti čitavu građansku i lijevu opciju, sjesti za stol i dogovoriti se te pripremiti nastup na lokalnim izborima.</p><p>- Mislim da je građanima Zagreba u ovom trenutku manje bitno ime osobe koja će biti kandidat za gradonačelnika - rekao je dodavši kako im je daleko važnije da se korupcijska hobotnica, koja je Zagreb godinama okupirala, makne s njihovih leđa. Potrebno je, smatra, osloboditi grad Zagreb od korupcije.</p><p>Komentirajući aferu JANAF na RTL-u je istaknuo je kako se iz medija vidi da ono što je u istragama postaje odmah javno.</p><p>- Postoje sumnje da su oni iz Državnog odvjetništva upetljani u ovaj slučaj - rekao je dodavši kako informacije kontinuirano cure, što je dovelo i do toga da, primjerice Kovačević, kako čita u medijima, prije dobije informaciju da će biti uhićenja. </p><p>- Ako se ovo društvo ne počne mijenjati, onda nam ne može biti bolje - rekao je Grbin i dodao kako je u i svojoj kampanji tvrdio da prvo mora promijeniti sebe u SDP-u, kako bi SDP mogao mijenjati Hrvatsku. Ocijenio je kako u HDZ-u nema volje za promjenama.</p><p>Poručio je kako mu je dosta sukoba u SDP-u. "To su bili uvelike personalni sukobi" napomenuo je i dodao kako im u SDP-u trebaju sukobi mišljenja. </p><p>Smatra kako je SDP postao stranka lišena sadržaja pa to želi promijeniti. </p>