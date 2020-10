Grbin još nije proveo svoje izmjene: Pozvao je premijera da okupi sve stranke zbog krize

Peđa Grbin dobio je od svojih zastupnika jednoglasnu potporu da zamijeni Arsena Bauka na čelu saborskog Kluba. No, očito još nema podršku za ostale izmjene u pojedinačnim Odborima pa će s njima još razgovarati

<p>SDP je u četvrtak izmijenio vodstvo Kluba zastupnika u Saboru pa je novi predsjednik stranke, <strong>Peđa Grbin</strong>, postao i novi predsjednik Kluba umjesto Arsena Bauka.</p><p>Da je logično da predsjednik stranke bude i na čelu saborskog Kluba, Grbin je najavljivao još u unutarstranačkoj predizbornoj kampanji. Bauk će od sada biti potpredsjednik, uz Sabinu Glasovac, Mirelu Ahmetović te Sinišu Hajdaš Dončića.</p><p>- Klub je jednoglasno podržao mene za predsjednika Kluba zastupnika, a kolege za potpredsjednike - poručio je Grbin nakon sjednice Kluba. </p><p>Obzirom da je <strong>Rajko Ostojić</strong> zamrznuo svoj mandat u Saboru, u kojem je bio i na funkciji potpredsjednika Sabora, Grbin je na to mjesto predložio <strong>Sabinu Glasovac,</strong> a Sabor bi ju trebao izglasati sutra na plenarnoj sjednici. </p><p>Ostale izmjene na čelnim funkcijama pojedinih saborskih Odbora, Grbin još uvijek u ime Kluba nije proveo ni uputio u Sabor. Za njih, podsjetimo, prošlog tjedna nije dobio podršku unutar Kluba, a predvodnik pobune zastupnika bio je bivši predsjednik <strong>Davor Bernardić. </strong>Grbin je tada htio zamijeniti s čela saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Nikšu Vukasa sa Sinišom Hajdašem Dončićem.</p><p>Predložio je i da Arsen Bauk zamjeni Erika Fabijanića s mjesta predsjednika Odbora za međunarodnu parlamentarnu suradnju te da Renatu Sabljar Dračevac na čelu Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku zamijeni Mirela Ahmetović. Ta rošada nije mu prošla, a problem je najviše nastao zbog Vukasa, koji je u Bernardićevo vrijeme obnašao i funkciju političkog tajnika stranke. Grbin, očito, ni nakon više od 10 dana nije postigao dogovor sa svojim saborskim zastupnicima oko toga pa će, najavio je, s njima još razgovarati iduća dva tjedna dok traje stanka u Saboru. </p><p>- Sve odluke koje sam danas predložio, donijete su jednoglasno, a o drugim potrebnim promjenama ćemo provesti dodatne konzultacije - poručio je Grbin. </p><p>Na pitanje zašto mu trebaju dodatne konzultacije i znači li to da i dalje nema podršku zastupnika za rošadu unutar Sabora, Grbin je istaknuo kako razgovor smatra najboljim načinom rješavanja sukoba.</p><p>- U svojoj dosadašnjoj političkoj karijeri, zaključio sam da je to puno bolje od svađe. Za razgovor uvijek ima vremena, a ja strpljenja imam - rekao je naglasivši kako je dosta unutarstranačkih trzavica. </p><p>- Vrijeme je da počnemo raditi. Hrvatska se nalazi u ozbiljnoj i dubokoj krizi, i ekonomskoj i zdravstvenoj, i vrijeme je da se SDP kao ozbiljna stranka napokon, bez ikakvih tereta iza sebe, uključi u sadašnju političku situaciju i da napokon počnemo raditi. Situacija je takva da smo jučer imali sedam puta više zaraženih nego u vrijeme lockdowna i sve političke opcije se trebaju skupiti i početi ozbiljno raditi - poručio je i pozvao premijera <strong>Andreja Plenkovića</strong> da ponovno okupi sve stranke, kao na početku epidemije, kako bi svi zajedno razgovarali o trenutnim problemima, krizi, kao i o rebalansu proračuna. </p><p>- Javni dug je došao na razinu na kojoj nikada nije bio, država mora imati na to spreman odgovor. A ne ono što slušamo od Capaka i drugih posljednjih dana, da će zaraženi sami ići u samoizolaciju. Podsjetio bih Capaka da u Hrvatskoj postoji nešto što se zove zakon, a zakonom je određeno da samoizolaciju može predložiti isključivo službena osoba - poručio je. </p><p>Osudio je i jučerašnji napad na novinarsku ekipu N1 televizije i profesoricu <strong>Alemku Markotić. </strong></p><p>- Nažalost, ponovno svjedočimo činima nasilja u Hrvatskoj. Moramo ozbiljno razgovarati o tome što je uzrok ovakvog nasilja. Osude čina nisu ništa više nego da prikažemo da nešto radimo. Ako se ne budemo bavili konkretnim uzrocima, onime što stoji iza ovakvog čina nasilja, onda nećemo napraviti ništa - istaknuo je.</p>