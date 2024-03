Grbin o spornom sloganu: 'HDZ će otići u ropotarnicu povijesti ako im je to glavni prigovor'

SDP-ovog program je gotovo 99 posto završen. Sad će proći kroz politička tijela i nakon toga razgovaramo s partnerima, izjavio je na konferenciji za novinare predsjednik SDP-a Peđa Grbin, prenosi N1.

On vjeruje kako je program odličan te da garantira razvoj Hrvatske. Nositelje lista će, ističe Grbin, utvrditi Glavni odbor SDP-a.

- Odluku donose tijela stranke. Za lokalne izbore to su gradska tijela, za nacionalne to su Predsjedništvo i Glavni odbor. Svaki član stranke ima priliku izraziti svoje mišljenje, ali ako govorimo o procedurama, onda je to – kada središnja tijela donesu odluku, a na svim je članovima da to provedu - osvrnuo se na pobunu u Splitu.

Grbin je objasnio i zašto u 8. izbornoj jedinici IDS i SDP idu u dva bloka.

- Tako možemo ostvariti najbolji rezultat. Cilj nam je imati Vladu koja će brinuti o interesima građana - rekao je predsjednik SDP-a.

Prokomentirao je i optužbe HDZ-a kako je njihova koalicija ukrala slogan 'Za bolju Hrvatsku' kojeg je imala Kolinda Grabar Kitarović na predsjedničkim izborima.

- Za bolji Portugal slogan imali su u Portugalu… Pedro Sanchez imao je lani na izborima uz slogan Naprijed i slogan Španjolska raste, pa ga nitko nije optužio da je uzeo slogan SDP-a iz 2015. godine… Ako se HDZ-ovska mašinerija toliko srozala da im je glavni prigovor na nas naš slogan, onda sam još sam sigurniji da će ovi izbori završiti njihovim odlaskom u ropotarnicu povijesti - rekao je Grbin.