Grbin oprao svog SDP-ovca: To što radi Petek nije normalno

Predsjednik SDP-a, Peđa Grbin, gostovao je u studiju N1 gdje je komentirao izvješće glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek.

Podsjetio je da je prije dvije godine rekao da Hrvoj Šipek neće donijeti potrebne promjene u sustav te dodao da na jučerašnjem ispitivanju u Saboru niti jednom nije spomenula borbu protiv korupcije.

- Kada su u pitanju neke manje krađe i slično, mislim da DORH radi dobro, no problem nastaje tamo da nakon što ju Plenković nazove istraga stane. Sjetite se kako je došla, da je birana u zadnji čas, iza zatvorenih vrata, mi ne znamo što je ona dogovorila s ministrom pravosuđa, zatim njezin program gdje nije spomenula borbu protiv korupcije - rekao je Grbin na N1.

Smatra da je DORH često "zadnja rupa na sviralu".

- Ljudi rade u nemogućim uvjetima, nemaju gdje ni odložiti spise, niti materijalna sredstva, a tko je zadužen za to? Vlada, ali oni ni ne žele da DORH dobro radi, dok državna odvjetnica to jedva spomene u svom izlaganju - kazao je.

Dodao je da je i bivši glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan imao svojih mana, no da je to u usporedbi s ovim mandatom "nebo i zemlja".

- Jučer smo čuli da je napravljen propust u istrazi i – ništa. Kada dođe na vlast neka druga opcija, Hrvoj Šipek sigurno neće biti na tom mjestu, tamo će sjediti netko tko je profesionalan. Mi danas govorimo o borbi protiv korupcije samo na nivou kaznenog progona, a to nije dovoljno. Moramo djecu učiti o njezinoj štetnosti te u sustavu državne uprave treba ugraditi mehanizme i alate koji će smanjiti korupciju na najmanju moguću mjeru. Nedavno smo dobili europska sredstva za to, ali ta sredstva se ne koriste. U situaciji gdje svaki građanin može pratiti svoj predmet, korupcija je gotovo nemoguća - kaže Grbin.

Tvrdi da HDZ taj novac ne želi iskoristiti jer se ne žele boriti protiv korupcije nego je sve prepušteno DORH-u gdje kada im dođe predmet u kojem se spominje AP ode u ladicu.

- No to nije dovoljno, borba protiv korupcije je i reforma javne samouprave do bolje organizacije zdravstvenog sustava - kaže Grbin. Rekao je kako je za takvo nešto bio spreman i izgubiti sljedeće izbore.

- Pa radim to i zbog sebe, pa i ja živim u ovoj državi - tvrdi.

Što se tiče izbornih jedinica, rekao je da SDP ima prijedlog sa šest izbornih jedinica i podsjetio da je Hrvatska 2011. imala 4,5 milijuna birača, a 2015. 3,7 milijuna.

- Nakon toga se taj posao trebao nastaviti. Ne možete tek tako nekoga ispisati iz popisa birača, ali MUP je to radio no onda je HDZ rekao dosta. Mi smo se u SDP-u bazirali na popisu stanovništva jer je to podatak koji je u ovom trenutku precizniji - rekao je i dodao da mu je nejasno zašto je Ustavni sud dao toliko dug rok.

Osvrnuo se i na predizborne koalicije te kazao da pregovaraju s partnerima, da rok postoji, ali da on "još uvijek nije blizu".

Komentirao je i zastupnika SDP-a u gradskoj skupštini Grada Zagreba Renata Peteka ustvrdivši da ovo što sada radi nije normalno i da se on mora odlučiti hoće li biti konstruktivan ili destruktivan.

