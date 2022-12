Grbin: 'Plenković provodi mini državni udar, mi ćemo se boriti protiv toga rukama i nogama'

EU bi stvarala paravojsku. Umjesto da prikuplja čarape, konzerve, deke, priprema smještaj za ukrajinske izbjeglice, oni bi se igrali rata, poručio je sa saborske govornice zastupnik Domovinskog pokreta Ante Prkačin govoreći o obuci ukrajinskih vojnika.

Danas zastupnici na izvanrednoj sjednici glasaju, između niza odluka i Zakona, i o tome. Domovinski pokret se naposljetku opredijelio cijeli protiv toga. U Klubu je još i Zlatko Hasanbegović, koji predstavlja svoju stranku, a on će odluku podržati. Prkačin je istaknuo da ta odluka kad bi se i podržala ne bi promijenila sudbinu Ukrajine. Domovinski pokret je odlučio ne podržati ovu misiju vodeći se, kako su rekli, hrvatskim interesom i jer ne žele rat dovoditi na teritorij Hrvatske.

- Najjače europske države su u isto vrijeme članice EU i NATO-u, na području Njemačke će se 90 posto obuke odvijati - poručio mu je HDZ-ov Branko Bačić.

'Narod koji je žrtva agresije ne bi trebao biti i žrtva politikantstva'

Marijana Puljak, zastupnica Centra, obratila se premijeru Andreju Plenkoviću.

- Narod koji je žrtva agresija ne bi trebao doživjeti da bude i žrtva politikantstva. Ako zaista želite pomoći Ukrajini, onda prije svega treba sjesti s predsjednikom, u skladu s Ustavom, i pokušati dogovoriti zajednički stav, a ako ga nema onda sjesti s oporbenim strankama. Umjesto toga odlučili ste se poigravati skupljanjem dvotrećinske većine tako što vaši saborski emisari skupljaju glasove kao konspirativne doušnike - istaknula je poručivši premijeru da takvim ponašanjem onemogućuje zastupnicima da daju podršku žrtvi agresije.

- Ne zanima vas ni dostojanstvo žrtve ni Sabora. Tek kad nam dopustite da glas za žrtvu bude doista samo glas za žrtvu moći ćemo ga dati u Saboru. A vi sad o nama recite što želite, mi ni vama ni predsjedniku ne želimo asistirati - naglasila je.

Već ranije su tri zastupnice Kluba Centra i GLAS-a najavile kako se u glasanje neće ni uključiti obzirom da nema dogovora dva brda i obzirom da smatraju da je procedura slanja ove odluke u Sabor neustavna.

'Plenković u maniri "mogu što hoću" provodi mini državni udar'

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin istaknuo je kako HDZ i Andrej Plenković provode ljigavu manipulaciju.

- Danas ćemo glasati o Zakonu o radu koji ne štiti radnike, o porezu na ekstraprofit koji bi trebao biti težak 1,5 milijardi kuna godišnje, o zdravstvenoj zaštiti i obveznom zdravstvenom osiguranju kojim uvode puzajućim koracima privatizaciju zdravstva, ali ništa od toga nije važno, u prvom planu je samo jadno, a to je kako će se glasati o misiji koja bi trebala obučavati ukrajinske snage na području i izvan područja Hrvatske - poručio je dodavši kako je Plenković svojim ogromnim egom pretvorio ovo u sve osim u pomoć Ukrajini.

- Danas odlučujemo hoćemo li Plenkoviću dopustiti da preuzme sve poluge upravljanja Hrvatskom, da u maniri "mogu što hoću" provede mini državni udar. Mi ne da ne možemo pristati na to nego ćemo se rukama i nogama boriti da to ne uspije, u demokratskoj državi ovakvo silovanje procedure i skupljanje žetona po mračnim hodnicima da bi se nečiji ego bildao nije prihvatljivo. Ako se Hrvatska i Sabor na to žele srozati, onda je to nešto za što odgovornost neće biti SDP-ova i onih koji će glasati protiv ili suzdržano nego Plenkovića, HDZ-a i bijednih kalkulanata koji su pristali sudjelovati u manipulaciji. Ovo s Ukrajinom nema nikakve veze - zaključio se.

Za povredu Poslovnika javio se HDZ-ov Mario Kapulica, a Grbin mu odgovorio kako ga bez prevoditelja ne razumije.

- Kapulica, ajde molim te udahni prije nego što lupetaš gluposti - rekao mu je.

A HDZ za obuku ukrajinskih vojnika mora skupiti 101 glas. U početnoj računici, obzirom da kao većina imaju 77 zastupnika, nedostaju im 24. U završnoj, nategnutoj matematici, nedostaju im dva. Čini se kako ipak neće uspjeti, ali znamo da se u politici do samog kraja ništa ne zna i da su svakakva iznenađenja moguća.

'Sramota da roditelji njegovatelji i njihova djeca moraju prosvjedovati'

Mostov Miro Bulj osvrnuo se na jučerašnji prosvjed roditelja njegovateljima naglasivši kako je jučer bio težak, tužan i sramotan dan.

- Kakvi smo mi to ljudi da ih ne primi ministar, na ovoj zimi, ograđeni, čega se bojite? Samo traže pravo da budu donekle jednaki s nama. Pa gdje vam je srce? Jesmo se za to borili? Molim vas sve da te roditelje i djecu primimo. Odakle nam pravo da tim roditeljima i toj djeci s teškoćama ne dopuštamo asistente? Ministre, nemojte biti napuhani paun, primite ih, podržimo ih, to je osnovno ljudsko pravo - poručio je pa se osvrnuo i na situaciju na Banovini.

- Sramota je da ti ljudi treću zimu žive u kontejnerima - kazao je.

HDZ-ova Nada Murganić poručila je kako je premijer najavio da će ih primiti, a da su ih ranije primile ona i kolegica Vesna Vučemilović.

- Jučer ih je trebalo primiti - uzvratio je Bulj.

'Euro uvodimo u najgore vrijeme'

Predsjednik Suverenista Marijan Pavliček kritizirao je uvođenje eura od 1. siječnja.

- Počivala u miru je rečenica koju smo gotovo svi mi izrekli za nekog našeg koji nas je napustio, kao što nas za 15 dana napušta hrvatska valuta, jedan od simbola hrvatske države i suvereniteta - poručio je naglasivši da u eurozonu ulazimo u najgore vrijeme.

- Zamislite kako će se osjećati umirovljenik koji će u siječnju dobiti tri novčanice mirovine ili prosječni radnik koji će dobiti 600 eura plaće. Doći će do novog vala iseljavanja, a Hrvatska to više preživjeti ne može. U najgorem razdoblju ulazimo u eurozonu. Žao mi je što se odričemo naših simbola i smanjiti standard naših građana. Nitko nije protiv ulaska u eurozonu, ali u bolja vremena - istaknuo je Pavliček.

Zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj istaknula je kako očekuje od EU svu diplomatsku i financijsku pomoć te monitoring u normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, HDZ-ov Nevenko Barbarić pozdravio što je BiH dobila status kandidatkinje za članstvo u EU.

Inače, zastupnici na današnjoj izvanrednoj sjednici odrade glasanje koje počinje u 13 sati, nakon čega idu na Ustavom propisanu jednomjesečnu stanku. U klupe se vraćaju 15. siječnja.

