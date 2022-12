Preokret: Zastupnici DP-a ipak svi protiv obuke, Hasanbegović iz njihova kluba ostaje "za"

Iako je tijekom današnjeg dana matematička računica pokazivala kako je sve izglednije da će se sutra na glasanju o vojnoj misiji koja uključuje obuku ukrajinskih vojnika skupiti dvotrećinska većina koja će odluku podržati, u večernjim satima došlo je do preokreta. Naime, predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava jučer je poručio kako on tu odluku neće podržati, kao niti Daniel Spajić i Ante Prkačin, ali da je preostalih troje njegovih zastupnika - Davor Dretar, Stipo Mlinarić i Stephen Bartulica - bliže podršci naglasivši kako on s tim nema problema. U njihovu saborskom Klubu još je i Zlatko Hasanbegović kojeg se ubrajalo u one koje će pritisnuti zeleni gumb pa se tako ova četvorka danas u računanju pribrajala u one "za."

'Svi zastupnici DP jedinstveno protiv obuke ukrajinskih vojnika'

No, Domovinski pokret još je jednom uoči glasanja održao sjednicu Predsjedništva stranke nakon koje je Penava poručio: Domovinski pokret bit će protiv. Na Hasanbegovića, koji je samo dio njihova Kluba, a ne i stranke, se to ne odnosi. On ostaje pri svojem.

- Svi zastupnici Domovinskog pokreta glasat će protiv obuke ukrajinskih vojnika na tlu RH. U našem Klubu je još i Zlatko Hasanbegović, koji je suprotnog stava, ali uvažavamo da on ispred svoje stranke Blok za Hrvatsku ima drugačiji stav. Uvijek ću podržavati da svatko ima svoj stav, suprotan mome, iz svojih uvjerenja - istaknuo je Penava dodavši kako ne podržava stavove koji su doneseni na temelju kupovine i pritisaka, koji izražavaju i odražavaju čovjeka koji nema svoje mišljenje te naglasio kako zna da Hasanbegović nije jedan od tih.

- Ali, što se tiče Domovinskog pokreta, mi smo ovdje ipak Domovinski pokret. Odgovornost za hrvatski narod smo spremni preuzeti i preuzimamo i naš stav je takav kakav je isključivo zbog jednog jedinog motiva, a taj motiv su velika slova kojima je ispisana riječ Hrvatska - rekao je.

'Zastupnici DP-a slušali su svoju savjest, biračko tijelo i naš Domovinski duh i zato biraju interese Hrvatske'

Penava je naglasio kako su zastupnici DP-a donijeli ovu odluku vođeni svojom savješću, biračkim tijelom, "domovinski duhom" i programskom deklaracijom koju su netom usvojili na klauzuri Domovinskog pokreta.

- A uvažavajući prije svega interes hrvatskog naroda, koji je zapostavljen zbog nerazumnih poteza, prvenstveno premijera Andreja Plenkovića koji je ovu temu privatizirao, ali i predsjednika države Zorana Milanovića, zbog čijeg dogovora je ova tema napuhana i dovedena u okvire koji daleko nadilaze važnost za naš narod, poglavito u kontekstu smrzavanja u kontejnerima ljudi s Banovine, u

kontekstu demografskog pustošenja u RH, u kontekstu ogromnog porasta cijena i pada društvenog standarda i osobnog standarda naših građana - poručio je predsjednik DP-a dodavši kako će s mišlju na hrvatski narod i dobrobit hrvatske države jedinstven stav svih saborskih zastupnika DP-a biti da će sutra po ovoj točki glasati protiv.

'Ne želimo dovesti rat svome narodu'

- I to iz razloga što smo prošli rat i znamo možda bolje od ikoga što znači imati rat te ne želimo dovesti rat svome narodu i svojoj državi. I tu je za nas točka i granica ispod koje nećemo ići. Zahvaljujem se svim našim saborskim zastupnicima na kvalitetnom kritičkom promišljanju ove situacije, na zrelosti, iskustvu i ljubavi koju su demonstrirali, ne stavljajući svoj ego u prvi plan, nego interes ove države. Volio bih da takvo iskustvo i ljubav iskazuju Plenković i Milanović, ali kad oni to već ne čine, hvala dragom

Bogu da postoje političari i političke opcije koje to rade - rekao je.

Žao mu je, dodaje, što tema Ukrajine zasjenjuje i dominira nad puno važnijim temama za našu domovinu, naše ljude.

-Plenkovića, nažalost, ne zanima demografsko rasulo niti promrzli ljudi u kontejnerima na Banovini koji prokišnjavaju - zaključio je.

Naime, HDZ-u do 101 glasa nedostaju 24. Socijaldemokrata, koji čine najveći Klub u Saboru, će na glasanje doći 16 od 18. Dvoje ih neće biti zbog smrtnog slučaja i putovanja. Stav ne žele otkriti do glasanja. Iako tvrde da su jedinstveni po tom pitanju, neslužbeno doznajemo da se neki još unutar njihova Kluba "lome" kako će glasati, a i da opet ujutro imaju sastanak.

IDS-ova tri zastupnika su se izjasnila da će podržati vojnu misiju. Predsjednik Kluba za pravednu Hrvatsku, Milan Vrkljan, najavio je kako će on i Miroslav Škoro također glasati za. No, neslužbeno doznajemo da je Škoro na bolovanju. Njihova treća članica, Ružica Vukovac, bit će protiv. Most i Suverenisti su se jasno i glasno izjasnili da će, također, glasati protiv. Tri zastupnice Kluba Centra i GLAS-a, Dalija Orešković, Marijana Puljak i Anka Mrak Taritaš, neće se ni uključiti u glasanje zbog procedure za koju smatraju da nije ispoštovana prilikom slanja odluke u Sabor i izostanka dogovora dva brda - premijera i predsjednika države. Jednako tako i SDP-ovci, a podržati neće ni Zeleno-lijevi blok jer im je neprihvatljiva vojna komponenta pomoći, tj zalažu se za civilnu pomoć.

Jutrošnjim računanjem došlo se do brojke od 100 ili 101 zastupnika u dva scenarija. No, obzirom da je u DP-u došlo do preokreta i da su sad tri glasa manje, jedino što je sigurno jest da će neizvjesno biti do samog kraja i sutrašnjeg glasanja u 13 sati te da računanje nema ni smisla jer se situacija mijenja iz minute u minutu.

Najčitaniji članci