Grbin: 'Progresivna oporba želi u Ustavu pravo žena na izbor'

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin izvijestio je u srijedu kako su se klubovi progresivne oporbe usuglasili da je nužno pristupiti promjenama Ustava kako bi se omogućilo pravo žena na izbor kada je riječ o pobačaju te time osiguralo da nitko to ne može mijenjati po vlastitom tumačenju.

„Danas smo se kolegama iz sedam klubova koji predstavljaju progresivnu oporbu u Saboru usuglasili da je nužno pristupiti promjenama Ustava na način da pravo žena uđe u Ustav. Ne želimo dopustiti da se u Hrvatskoj dogodi ono što se sada događa u Americi. Želimo da pravo žena na izbor bude čvrsto upisano u Ustav i time osigurati da ga nitko po vlastitom nahođenju ili tumačenju ne može promijeniti”, izjavio je Grbin novinarima u Saboru.

U narednih nekoliko dana dogovorit ćemo modalitet te promjene, kazao je, pojasnivši da imaju mogućnost to učiniti kroz Hrvatski sabor prikupljanjem potpisa petine zastupnika i upućivanjem zahtjeva za promjenu Ustava, a drugi je prikupljanje potpisa za referendum. Jedna opcija, kaže, ne isključuje drugu.

Grbin je potvrdio da se razgovara i o pozivanju ministra zdravstva Vilija Beroša na saslušanje u Saboru ili o pokretanju njegova opoziva. SDP smatra da ga je nužno pozvati na Odbor za zdravstvo kako bi odgovorio na pitanja o svom radu, u kojem je danas najaktualnije na koji se način regulira prekid trudnoće. No, ističe, to ne isključuje ni pitanja reforme zdravstva, porasta dugova u zdravstvu kao i problematične javne nabave. Prvi korak bi trebao biti saslušanje, a ovisno o tome hoće li on biti u stanju odgovoriti na pitanje i hoće li vladajući prihvatiti taj način, odlučit ćemo o daljnjim koracima, kazao je. Ako odbije doći na Odbor, kaže, ne preostaje im ništa drugo nego razgovarati o pokretanju postupka njegova opoziva.

Komentirajući pozivanje predsjednika na utamničenje ministra obrane, ali i poziv premijera glavnoj državnoj odvjetnici, Grbin je kazao da je predsjednik javno govorio o činjenicama koje definitivno imaju obilježja kaznenog djela. S druge strane, predsjednik Vlade je uzeo telefon u ruke i o tome privatno, bez da itko zna sadržaj tog razgovora, zvao glavnu državnu odvjetnicu, što samo predstavlja kontinuitet pritiska premijera Andreja Plenkovića na pravosuđe. Napomenuo je da se nada da u DORH-u imaju kapaciteta odoljeti pritiscima iz Vlade.

Andrej Plenković je taj koji ima ovlast razriješiti glavnog državnog odvjetnika i dodijeliti sredstva DORH-u, a predsjednik Republike i oporbeni zastupnik tu mogućnost nemaju i zato je velika razlika kada netko tko ima te poluge i može nazvati u tajnosti, a netko može samo javno govoriti, bez obzira na to koliko biti zadovoljni time što se govori.

Što se tiče opoziva predsjednika Republike, Grbin kaže da Ustav nije definirao retoriku i za ocjenu izlazi li netko izvan ustavnih okvira trebamo gledati djela, a predsjednik Republike, ističe, svojim djelima iz njih ne izlazi.

