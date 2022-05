SDP progurao zakon o pobačaju na dnevni red za idući tjedan: 'Kad već neće Vlada, oporba će'

Imamo opću društvenu krizu, koja se odražava u tome da ova država svojim građanima nije u stanju pružiti adekvatnu zdravstvenu zaštitu. I to je kulminiralo s ovim ružnim, tužnim slučajem pobačaja, koji zadnjih dana pratimo u medijima, poručuje predsjednik SDP-a Peđa Grbin govoreći o mučnoj životnoj situaciji u kojoj se našla Zagrepčanka Mirela Čavajda u šestom mjesecu trudnoće.

Podsjetimo, prije dva tjedna je saznala da nosi dijete koje ima tumor na mozgu te da će ili umrijeti u njoj ili živjeti kao biljka. Liječnici Svetog Duha su je poslali kući uz riječi da čeka da beba umre jer da joj nitko u Hrvatskoj neće obaviti medicinski prekid trudnoće uz naglasak da nakon 10. tjedna to ne smiju.

Isto su joj govorili i liječnici u još tri zagrebačke liječnice. No, to nije istina. Prema zakonu, koji nam datira još iz davne 1978., može se obaviti i nakon 22. tjedna ako za to postoji medicinska indikacija. A u ovom slučaju postoji. I to besplatno. No, liječnici su se na zakon oglušili i još ju savjetovali da to obavi u Sloveniji za nekoliko tisuća eura.

Grbin, pravnik po struci, bez dileme.

- Imamo zakon koji je, što god vam netko rekao, ovu situaciju predvidio i regulirao, ali oni koji bi to trebali provest u praksi i pomoći jednoj ženi, jednog obitelji, to naprosto ne žele. Imamo Vladu koja već pet godina ignorira odluku Ustavnog suda vezanu uz Zakon o pobačaju - naglašava.

SDP je još 2020. u saborsku proceduru uputio prijedlog Zakona o pobačaju, no Vlada se nikad na njega nije očitovala. Već dvije godine prijedlog stoji i čeka da dođe na dnevni red sjednice. Sad je SDP prikupio 30 potpisa kojim će taj prijedlog progurati na raspravu. I to već idući tjedan, najavio je Grbin.

- Kad već Vlada nije u stanju, u saborsku proceduru će oporba uputiti prijedlog koji bi ovo područje trebao bolje regulirati. I sljedećeg tjedna ćemo o tome raspravljati, bez obzira što se Vlada nije udostojila odgovoriti i očitovati na taj prijedlog zakona. E, pa, sljedećeg tjedna, ako već ne Vlada, onda će netko iz vladajuće većine morati smoći hrabrosti i izaći pred govornicu te objasniti zašto se ne poštuje odluka Ustavnog suda i zašto se ženama u Hrvatskoj ne jamči onaj stupanj zdravstvene zaštite i sigurnosti koji bi u 21. stoljeću morale imati - zaključio je rezolutno.



