Predsjednik SDP-a Peđa Grbin u srijedu je kritizirao dio zastupnika iz saborskog Kluba SDP-a da se više bave unutarstranačkim odnosima nego problemima građana, najavivši rasplet situacije u stranci u kratkom roku jer je, istaknuo je, za ozbiljnu stranku neodrživa.

- Klub zastupnika SDP-a po našim pravilima ima 28 zastupnika. Nažalost, određene kolegice i kolege iz Kluba SDP-a daleko veću pažnju posvećuju našim unutarstranačkim i unutarklupskim odnosima nego onome što bi saborski zastupnici trebali raditi - izjavio je Grbin novinarima u Saboru.

Izrazio je žaljenje što kod nekih SDP-ovaca, rekao je, daleko veću gorljivost vidi kada treba debatirati o unutarklupskim odnosima nego što ih je imao prilike slušati zadnjih godinu dana u Saboru kada se govorilo o temama važnim za hrvatske građane, najavivši skori rasplet "neodržive situacije za SDP".

Ne može se glasati ako ljudi ne zatraže da ih se primi u Klub

S obzirom da dio Kluba želi da se glasa o statusu četvero isključenih SDP-ovaca koje ne smatra dijelom Kluba, Grbin je kazao da SDP, kao uređena stranka koja se želi baviti onime što je važno za hrvatske građane, ima svoja pravila.

- Ta pravila definiraju tko treba podnijeti zahtjev i dok taj zahtjev ne dođe, glasanja neće biti - istaknuo je i dodao da se ne može glasati ako ljudi ne zatraže da ih se primi u Klub.

Potvrdio je da će se održati sjednica Kluba koju pisanim zahtjevom traži većina članova kada za to stigne zahtjev.

- Oni koji žele ponovno raspravljati o unutarklupskim odnosima, za njih će biti te rasprave, a oni koji se doista žele baviti problemima hrvatskih građana zajedno sa mnom radit će na tome. To je ta distinkcija i podjela do koje je došlo - poručio je Grbin unutarstranačkim suparnicima.

Na pitanje postoji li mogućnost da Predsjedništvo stranke na sutrašnjoj sjednici odluči raspustiti Klub ili izbaciti još neke saborske zastupnike, odgovorio je da će članove Predsjedništva u utorak izvijestiti što se dogodilo na sjednici Kluba i upoznati ih sa zahtjevom za sazivanje nove sjednice Kluba, stigne li u međuvremenu.

Rasprava na Predsjedništvu bit će otvorena s obzirom na izazove pred kojima se stranka nalazi i pred kojim ne treba bježati, kazao je.

Grbin je odbacio tumačenje da i on, poput njegova prethodnika Davora Bernardića, ima istu situaciju - da SDP jednu vlast ima na Iblerovu, a drugu na Markovu trgu.

- Tada smo imali sve zastupnike u Klubu SDP-a koji su bili voljni raditi i koji su, makar i suspendirani kao što je bilo u mom slučaju, pripremali zastupnička pitanja, pisali prijedloge zakona, interpelacije i bavili se stvarnim problemima hrvatskih građana. Nadao sam se da ćemo ovu situaciju, nakon što su Predsjedništvo i Glavni odbor donijeli odluku, riješiti prije jesenskog zasjedanja Sabora, ali očito su moja nadanja ostala samo to - rekao je čelnik SDP-a.

Vjerujem da ćemo ovu situaciju razriješiti u tjednima pred nama

No, istaknuo je, pred SDP-om je kratko vrijeme u kojem moraju razriješiti ovu situaciju te izrazio uvjerenje da će se to dogoditi "u nekoliko tjedana koji su pred nama".

Grbin je uvjeren da će se "rasplet sigurno dogoditi jer je za bilo koju ozbiljnu stranku ova situacija neodrživa".

- Ako kao politička stranka želimo raditi ono zbog čega smo osnovani, onda je trenutak - u kojem je jedino čime se dio zastupnika bavi unutarstranački odnosi i to nameće kao temu - to nisu okolnosti u kojima stranka može funkcionirati, poručio je.

Naveo je da tek treba razgovarati sa zastupnikom SDP-a Stjepanom Kovačem koji je lažirao prijetnje kako bi, kaže, vidjeli kako će razriješiti tu situaciju.

Najavio je da Nikša Vukas više neće biti na čelu saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost jer, napomenuo je, Zakon definira da to mora biti predstavnik najveće oporbene stranke, a Vukas to više nije, pa će se i to rješavati u idućim danima.