Na pitanje hoće li Stjepan Kovač snositi sankcije, Grbin je rekao da ne može reći da je sretan načinom na koji je jučer postupilo Državno odvjetništvo.

Pogledajte video: Lažne suze SDP-ovca

- Ali mogu reći da svatko tko je kriv za kaznena djela za to mora odgovarati, bez obzira iz koje je stranke. Očekujem da se postupci provedu protiv svih koji krše zakon, bez obzira na stranačku pripadnost - rekao je Grbin.

'Ako se to doista dogodilo, onda je to loše'

Osjeća li se izigrano zbog Kovačeva poteza Grbin je rekao

- Mi smo mu došli dati potporu i da smo u toj situaciji, to bih ponovno učinio, jer ako mi moj kolega kaže da mu prijete, onda ja nemam što, nego svog kolegu podržati. Prijetnja u političkom životu nije dopuštena. Međutim, ako je ovo što se Kovaču stavlja na teret doista istina, a ja želim do okončanja postupka vjerovati da nije, onda se time kolege kojima se doista prijetilo dovode u jako nepovoljan položaj, jer će sutra svatko propitivati je li se ta prijetnja doista i dogodila i otežati im život i rad. Ako se to doista dogodilo, onda je to loše. Izigran? Ne, ali blesavo da - rekao je Grbin.

Dodao je kako postupak protiv njegova stranačkog kolege nikako nije ugodan osjećaj.

- Dok ne razgovaram s kolegom, ne mogu znati kakva će mu biti sudbina. Ja ću s kolegom Kovačem razgovarati, a nakon tog razgovora obavijestit ću stranačka tijela, a onda nakon toga i javnost - rekao je Grbin.