Grbin: Veliki prosvjedi diljem zemlje 23. ožujka!, Ahmetović: Imamo koruptivni El Dorado

Peđa Grbin, predsjednik SDP - a komentirao je prisegu Ivana Turudića.

- Danas u Hrvatskom saboru prisega Turudića, iako bi na dužnost trebao stupiti za malo više od dva mjeseca. Na kraju, ostvaruje se sve ono što je gospođa Kövesi tvrdila, dimna zavjesa se spustila na Hrvatsku. HDZ pokušava uništiti ostatke ostataka hrvatskog pravosuđa i sve staviti pod svoju šapu. Slušati Turudića kako govori o moralnosti je posebno degutantno. Čovjeka koji je doslovno osam puta za redom u kameru lagao o nečemu što se u tom trenutku dogodili niti sat vremena prije. Slušati takvu osobu da govori o moralnosti je ispod svake razine. Mi smo danas, sada i prisegom, dobili HDZ-ovog državnog odvjetnika. Danas smo dobili čovjeka koji tu nije doveden da se bori protiv kriminala i korupcije već je on tu da bi taj kriminal i korupciju štitio. Nakon svega toga, jučerašnji dopis koji je USKOK uputio EPPO-u koji pokazuje da se neke stvari opet, koje je gospođa Kovesi najavila, ostvaruju puno brže i efikasnije nego što smo to mogli i zamisliti. Panika je zavladala - rekao je Peđa Grbin u Saboru.

Mirela Ahmetović potvrdila je stav SDP-a da je Ivan Turudić znak propasti hrvatskog pravosuđa.

- Bitno je napomenuti da je odmah nakon poziva Andreja Plenkovića DORH-u i USKOK-u da reagiraju, to USKOK i učinio obraćajući se EPPO-u i tražeći dokumentaciju koja govori o nadležnosti EPPO-a. Kövesi je bila jasna, neće reagirati na dimne zavjese Andreja Plenkovića. Sama je rekla da političari i poslovni ljudi, valjda takvog iskustva i ovdje ima, neće i ne mogu utjecati na europske javne tužitelje, baš kao što se EPPO neće petljati niti treba petljati u rad izvršne i predstavnike vlasti. Ono što sada slijedi su parlamentarni izbori na kojima građani odlučuju žele li stranačko pravosuđe na čelu s Ivanom Turudićem i daljinskim upravljačem HDZ-a, ili žele ljude koji su spremni uništiti koruptivni eldorado kakav nam se događa u zemlji.

Komentirali su i izjavu Zlate Hrvoj-Šipek da je USKOK zatražio od EPPO-a odluku po kojoj su oni nadležni za aferu 'Geodezija' nakon što je tjedan dana ranije dobio dokumentaciju iz Ureda premijera koju su im poslali samoinicijativno.

- Kaže da nije pritisak? Okej, možda iz njene glave nije pritisak. Još gore, onda ona smatra da je to normalno i da DORH treba tako funkcionirati. Nismo mi bez razloga govorili da je Zlata Hrvoj-Šipek loša. Samo što smo sada dobili nekoga tko je još gori od nje. Ovo što se sada događa u DORH-u je potpuna katastrofa. Ako Turudić nakon prisege doista i preuzme dužnost, ta katastrofa postat će kataklizma i zato mi to moramo zaustaviti. Zato je potrebno da se izbori održe što je prije moguće i zato je potrebno da se odmah nakon tih izbora razriješi Turudić i da se na čelo DORH-a dovede netko tko će se doista obračunati i s korupcijom i s političkim pritiskom. I ja želim da ako iz mojeg ureda takav dopis ikad dođe DORH-u, da mi javno i otvoreno kažu gdje si takav dopis mogu staviti. E to je posao DORH-a. Da kad takav dopis dođe, da ga uzmu, potrgaju i bilo kojem političaru kažu gdje si takav dopis možemo zabiti. To je neovisno pravosuđe koje se želi boriti s korupcijom. Ovo što se danas događa je toliko grozno, degutantno da nisam to mogao ni zamisliti prije nekoliko dana. To kod mene izaziva gnušanje i vjerujem da je tako i kod drugih ljudi. 23.3. ponovno na ulice velikih gradova diljem Hrvatske, a onda na birališta u borbu protiv ovakve Hrvatske. Ovo doista postaje bitna za demokraciju, pravnu državu i bitka protiv korupcije koja želi vladati Hrvatskom - zaključio je Grbin.

