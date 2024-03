'USKOK je iz Ureda premijera dobio papire pa zatražio od EPPO-a da dokažu nadležnost'

Ovaj zahtjev koji je otišao prema Uredu europskog tužitelja je rezultat dokumentacije koju je tjedan dana prije toga primio USKOK. To nam je poslao predstojnik Ureda premijera, samoinicijativno, otkrila je glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj-Šipek.

Drugim riječima, Zvonimir Frka-Petešić, predstojnik Ureda predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, poslao je USKOK-u izvješće Ministarstva financija, Ministarstva kulture, SAFU i Ministarstva graditeljstva o poslovima u aferi Geodezija. Hrvoj-Šipek ne vidi problema da Vlada to šalje u isto vrijeme kad premijer tvrdi da EPPO nije nadležan za ovaj slučaj. Podsjetimo, istraga se vodi od studenog 2023. godine, i do sad ni DORH ni USKOK nisu reagirali.

- Ne vidim u tome problem iz razloga što uredba o suradnji s uredom EPPO zabranjuje da se istovremeno istražuje jedan predmet. Ono što smo mi zatražili su isključivo činjenice na temelju koji EPPO temelji svoju nadležnost. O tome da li će doći do preuzimanja spisa odnosno pitanje odlučivanja nadležnosti, je još daleko - izjavila je.

- Pokušali smo od EPPO-a u Zagrebu dobiti sastanak na kojem bi se razjasnile okolnosti i utvrdilo je li za taj slučaj nadležan DORH ili EPPO. Do tog sastanka nije došlo i USKOK se morao obratiti - dodala je.

Međutim nije razjasnila zašto su reagirali tek nakon što im je Ured premijera poslao dokumente, a ne ranije ako ih je EPPO već odbio kad su tražili sastanak. Na pitanje vrši li premijer Andrej Plenković svojim izjavama pritisak na europske tužitelje, odgovorila je da političari imaju pravo na svoje stavove i komentare.

- Ono što mogu reći jest da je, bez obzira na dojmove koji su stvoreni u javnosti za vrijeme mog mandata, kao i za mandata mojih prethodnika, DORH svoje odluke temelji isključivo na činjenicama i na pravu - kazala je.

S obzorom da EPPO u Hrvatskoj djeluje nepune tri godine, državna odvjetnica očekuje da će i u budućnosti još biti otvorenih pitanje glede nadležnosti u pojedinim slučajevima.

- Uredbe ostavljaju prostor za različita tumačenje, ali mislim da će, u duhu naše lojalne suradnje, ta pitanja rješavati na obostrano zadovoljstvo - poručila je.

- Ne pamtim slučaj da je izvršna vlast tražila da se riješi sukob nadležnosti te da USKOK postupa po toj inicijativi. To mi izgleda čudno no u ovom trenutku je glavna državna odvjetnica donijela takvu odluku tako da USKOK više manje mora po njoj postupiti. Nije dobro takvo forsiranje da se utvrdi tko je nadležan. To nije najbitnija stvar. Najbitnija stvar je utvrditi ima li sumnje da je počinjeno kazneno djelo ili nije. Ovako ispada da izvršna vlast na neki način inicira postupanje DORH-a koji bi u svom radu morao biti nezavisan. Oni bi trebali postupati u skladu sa zakonom. Imali su dovoljno informacija u javnosti da je neki prijepor oko nadležnosti. Imali su prostora da sami reagiraju- kazao je odvjetnik Anto Nobila, koji je dio karijere proveo i kao tužitelj.