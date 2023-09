Grbin: Za borbu protiv nasilja nad ženama potrebno je još korigirati zakon i educirati ljude

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama komemorira jedan grozan događaj koji se dogodio u ovoj zgradi iza nas. Ono što je dobro je to da ćemo ove godine nakon dugo vremena nakon što su oporbene političke stranke i druge udruge to tražile imati promjene u kaznenom zakonu i zakonu o kaznenom postupku koje će pomoći u borbi protiv nasilja nad ženama, rekao je to predsjednik SDP-a Peđa Grbin na Komemoraciji SDP-a za ubijene žene kod zagrebačkog Općinskoga građanskog suda u povodu Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin položio je cvijeće i zapalio svijeće u spomen na žene ubijene tijekom brakorazvodne parnice 1999. godine.

Dodao je da SDP nove mjere podržava, ali da smatraju da nisu dovoljne.

- Uz određene korekcije kao što je primjerice proširivanje zone zabrane pristupa, ono što je Hrvatskoj posebno potrebno je edukacija. S jedne strane kroz građanski odgoj i edukaciju našeg društva kako bi se promijenilo i shvatilo koliko se nasilje nad ženama i koliko je nasilje općenito štetno za samo tkivo društva jer ga razara na onim temeljnim osnovima, ali toliko i edukacije onih koji sudjeluju u kaznenim i prekršajnim progonima počinitelja - naglasio je Grbin.

Prisjetio se i govora jedne državne odvjetnice koja je prije godinu dana nakon pokušaja ubojstva rekla "gdje bi došli da kažnjavamo i pritvaramo sve obiteljske nasilnike".

- Upravo to pokazuje koliko je postupanje onih državnih institucija koje bi se trebale boriti s ovim problemom krivo. Sama promjena zakona bez obrazovanja onih koji će se boriti protiv ovog problema nasilja nad ženama nije dovoljno. Od policijskih službenika preko državnih odvjetnika do sudaca. Mi moramo osvijestiti koliko je ovo veliki društveni problem i koliko je energije, truda rada i volje potrebno uložiti da bi se sa njime obračunali na način kako to naše društvo, naša budućnost traži od nas - zaključio je Grbin.

Iz SDP-a rekli da se nakon 24 godine od užasnog ubojstva počinjenog u brakorazvodnoj parnici hrvatsko se društvo nije odmaknulo od poimanja žene kao muške svojine. Da komemoraciju održavaju svake godine i da se nije puno toga promijenilo.

SDP smatra da ova najava pooštravanja kaznenoga spektra nije dovoljna te da bi se od malih nogu trebalo raditi na smanjenju patrijarhalnog obrasca ponašanja i obiteljskog ali i društvenog života općenito. Smatraju da ova komemoracija svake godine ispočetka, ma koliko bila važna na simboličkoj razini, nije dovoljna. Te da se trebaju potruditi promijeniti patrijarhalni način ponašanja i onoga što ženu svrstava u kategoriju onih drugotnih. Naglašavaju d se oštro protive tome i protivit će se i u buduće upravo takvom ponašanju.

Na pitanje novinara o tome kako komentira Vladino smjenjivanje direktora HROTE koji je upozorio na viškove domaćeg plina Grbin je rekao da tu vidi veliki problem.

- Meni tu djeluje da nije problem kada se krade nego da je problem kada netko upozori da se to dogodilo. To je u stvari to. Nisu problem oni koji su svojim djelovanjem ili nedjelovanjem doveli do gubitka od najmanje 10 milijuna eura u HEP-u, već je problem onaj koji je na to ukazao i svojim adom spriječio da šteta ne bude veća, rekao je Grbin

Abramović je bio prvi koji je upozoravao na nepravilnosti u poslovanju HEP-a što je na kraju rezultiralo aferom plin za cent. Vlada je u četvrtak Nadzornom odboru društva Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. (HROTE) predložila imenovanje Darjana Budimira za direktora toga društva, do imenovanja direktora putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.

Na pitanje o mogućoj kandidaturi i vračanju na političku scenu Tomislava Karamarka nije imao komentar.

- To ne zaslužuje nikakav komentar, pa ga neću ni dati, rekao je.