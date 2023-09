'Grbin Za dom spremni, Benčić čiji je stric svećenik, a nije išla na mise, Raspudić Bruce Lee'

Danas imamo Ivana Pernara kao prije tri godine prvog Ivana Pernara. Tada smo imali Ivana Pernara koji je bivšem gradonačelniku dolazio na presice, došli su i na Jakuševec, zabili zastavu "Zagreb je naš" i krenuli s predizbornim obećanjima, kazao je HDZ-ov Ante Deur govoreći za saborskom govornicom o aktualnom zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću, a osvrnuo se i na premijerske kandidate.

- Sjećamo se našeg Peđe Grbina po pjesama "Za dom spremni" kada smo shvatili da je Marko Perković Thompson očitao njegovo djetinjstvo. I tako kreće tada u svoju političku bitku s tadašnjim predsjednikom Vlade Zoranom Milanovićem. Danas je u Saboru gdje sam ga molio da se prijavi u DORH, ali ne, on hoće biti premijer - rekao je pa nastavio sa Sandrom Benčić.

- Nema je danas tu, vjerojatno je negdje na terenu, pregledava oko škola da li je svo smeće odvezeno, da li divlje svinje hodaju po Zagrebu, da li je ZOO u potpunosti došao u Zagreb, da li su Jakuševec i barjak "Zagreb je naš" još uvijek na istom mjestu. Stric je bio na Križnom putu, svećenik, ona ne ide na misu, ali je on to odobravao. Zamislite kako bi to stric svećenik gledao kad su u Novom Zagrebu okupirali da se ne može crkva graditi. Čovjek je prošao muke hrvatskog naroda, možda ni ne sanjajući da će ta njegova unuka danas predvoditi sličnu skupinu - istaknuo je.

Nije izostavio ni Ninu Raspudića.

- U vrijeme tužnog rata Bošnjaka napravio je spomenik Bruce Leeju da bi objasnio žrtvama hrvatskog naroda "što niste vidjeli, sad će vam Bruce Lee pokazati", a Bošnjacima je tu drugi Bruce Lee. Danas mu smeta i križ oko vrata Marijane Petir, na koji je način Andrej Plenković došao. Što očekivali od njega? Vjerojatno bi umjesto bana Jelačića stavio Bruce Leeja da pokaže i ovdje hrvatskom narodu "evo me, stigao sam u Zagreb." Čovjek koji se borio za građansku Bosnu, koji nije imao identitet hrvatskog naroda ni čovjeka, danas kao veliki domoljub, kao Zoran Milanović, kad je u predizborno vrijeme rekao da mu je djed bio u ustašama. Valjda ćemo čuti gdje je bio i djed Nine Raspudića - poručio je.