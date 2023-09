Zbog slučaja Sandre Benčić će mijenjati pravila za sve ostale?

Slučaj zastupnice Možemo! Sandre Benčić, koja nije u imovinsku karticu upisala 580 eura mjesečnog troška za najam stana, pokazao je da ni drugi dužnosnici ne upisuju tu obvezu. Iako se imovinske kartice mogu na stranicama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa pretraživati sa zadanim parametrima, kad smo probali naći one koji su naveli da plaćaju zakup ili najam, pretraga nije dala ni jednog dužnosnika.

Iako u napucima Povjerenstva stoji da to trebaju ispuniti, već smo jučer otkrili da to nisu učinili ni ministri ni državni tajnici koji jeftino plaćaju službene stanove Državnim nekretninama. Među njima su i Mario Banožić, Marija Vučković, Zvonimir Frka Petešić, Oleg Butković te drugi.

- Meni je u redu da se prijavljuje iznos stanarine te sam napravila ispravak, ali želim da se prema svima postupa jednako. Nemoguće je da nitko od nekoliko tisuća dužnosnika, uključujući i suce, nije u nekoj vrsti najma ili zakupa. Pozivam i sve druge da to upišu, a pogotovo one kojima se subvencionira trošak stanovanja od Sabora ili drugih tijela. Trebaju onda prijaviti i tu subvenciju - kaže Benčić.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pitali smo i je li točno da baš nitko ne upisuje najam, ali su nam odgovorili da to ne mogu provjeriti u kratkom roku. Pitali smo ih i hoće li mijenjati pravila za upis obveza, hoće li i saborski zastupnici kojima Sabor plaća najamninu morati upisati subvenciju do 331 eura mjesečno jer to nitko ne radi...

- S obzirom na to da se u medijima pojavilo više pitanja, oko prijave određenih drugih obveza, koja do sada nisu problematizirana i nisu se pojavljivala u praksi i radu Povjerenstva, isto će razmotriti postoji li potreba za upisivanjem takvih podataka u imovinske kartice obveznika imajući u vidu potencijalne korupcijske rizike te važnost transparentnog prikaza cjelokupne imovine obveznika - odgovorili su nam.