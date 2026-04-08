Grčka će od 2027. zabraniti mreže mlađima od 15: 'Cilj je gurnuti EU u tom smjeru!'

Grčka će od 1. siječnja 2027. zabraniti pristup društvenim mrežama djeci mlađoj od 15 godina, rekao je u srijedu premijer Kiriakos Micotakis, navodeći rastuću anksioznost, probleme sa spavanjem i ovisnički dizajn online platformi. U video poruci upućenoj mladima, Micotakis je rekao da djeca koja provode duge sate ispred ekrana ne dopuštaju svom umu da se odmori i suočeni su sa sve većim pritiskom stalnih usporedbi i online komentara.

Grčki premijer rekao je da je razgovarao s mnogim roditeljima koji su izvijestili da njihova djeca ne spavaju dobro, lako postaju anksiozni i provode mnogo sati na svojim telefonima.

Anketa ALCO-a objavljena u veljači pokazala je da oko 80 posto ispitanika odobrava zabranu. Grčka vlada već je zabranila mobilne telefone u školama i postavila platforme za roditeljski nadzor kako bi ograničila vrijeme tinejdžera pred ekranima, prenosi Reuters.

- Grčka će biti među prvim zemljama koje će poduzeti takvu inicijativu. Međutim, siguran sam da neće biti i posljednja. Naš je cilj gurnuti i Europsku uniju u tom smjeru - rekao je Micotakis.

Slovenija, Velika Britanija, Austrija i Španjolska također su izjavile da rade na sličnim zabranama nakon što je Australija prošle godine postala prva zemlja na svijetu koja je blokirala pristup društvenim medijima djeci mlađoj od 16 godina.