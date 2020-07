Grdovića izbacili iz HDZ-a: Pusti budale, pa ja sam radio za njih

Pjevač je na parlamentarnim izborima bio na listi HGS-a Željka Keruma, a njegovo članstvo u HDZ-u tako prestaje po sili statuta iako šef gradskog ogranka stranke kaže: Neću ga izbaciti!

<p>Popularni hrvatski pjevač <strong>Mladen Grdović</strong> (61) više nije član HDZ-a, priopćili su iz podružnice Zadarske županije te stranke za portal <a href="https://zadarski.slobodnadalmacija.hr/zadar/4-kantuna/mladen-grdovic-izbacen-iz-hdz-jer-je-bio-na-kerumovoj-listi-ja-sam-radio-da-maknemo-skoru-i-da-dobije-hdz-oni-ne-znaju-sto-sam-za-njih-napravio-1031078" target="_blank">Zadarski.hr</a>.</p><p>Grdović je na parlamentarnim izborima održanim prošlu nedjelju bio kandidat Hrvatske građanske stranke Željka Keruma u 10. izbornoj jedinici i osvojio 364 preferencijalna glasa, ali nije ušao u Sabor. No time se ogriješio o statut HDZ-a.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kerum i Grdović u borbi za Sabor</strong></p><p>"Mladen Grdović je bio član HDZ-a. Njegovo članstvo je prestalo po sili Statuta HDZ-a, danom kandidiranja na Izborima za zastupnike u Sabor RH 2020. na drugoj listi. Naime, odredba članka 21. točka d) Statuta HDZ-a propisuje da, članstvo u HDZ-u prestaje kandidiranjem člana HDZ-a na izborima bez suglasnosti stranke", poručili su u priopćenju iz županijskog HDZ-a.</p><p>Podsjetimo, Grdović je u utorak u razgovoru za 24sata rekao kako je njegova kandidatura na izborima smišljena kako bi, u dogovoru s HDZ-om, naštetio Škori.</p><p>- Odradio sam što sam trebao i uspio sam. Sve je to bio dogovor s HDZ-om. Izlazak na ove izbore je bio da pripremimo teren za lokalne izbore, na kojima će Kerum pobijediti za gradonačelnika Splita. Sve to on zna - rekao nam je Grdović.</p><p>Predsjednik gradskog ogranka HDZ-a Zadar Joso Nekić, pak, imao je drugačije mišljenje od onoga županijskog.</p><p>- Za našu stranku s preko 3500 članova to su beznačajne stvari. Ne znam je li Grdović naš čkan i to za nas nije bitno. Neću Grdovića izbaciti! Slobodno napišite da imam dvostruke kriterije - rekao je za <a href="https://zadarski.slobodnadalmacija.hr/zadar/4-kantuna/mladen-grdovic-izbacen-iz-hdz-jer-je-bio-na-kerumovoj-listi-ja-sam-radio-da-maknemo-skoru-i-da-dobije-hdz-oni-ne-znaju-sto-sam-za-njih-napravio-1031078" target="_blank">Zadarski.hr</a>.</p><p>A sam Grdović ponovio je stav o sudjelovanju na izborima protiv Škore.</p><p>- Ja sam radio da dobije HDZ, oni sami ne znaju što sam za njih napravio. Pusti te budale što svašta govore o meni po Zadru i Arbanasima. Oduvijek sam bio u stranci, moje srce je tu, u HDZ-u, i zna se što sam sve radio za stranku - rekao je Grdi.</p>