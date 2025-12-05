Obavijesti

Greenpeace o pet godina od potonuća Ivane D, traži da je Ina izvadi iz Jadrana

Greenpeace o pet godina od potonuća Ivane D, traži da je Ina izvadi iz Jadrana
Zagreb: Konferencija Greenpeacea povodom pete obljetnice havarije s plinskom platformom Ivana D | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Ivana D potonula je još u prosincu 2020. u sjevernom Jadranu, a kompanija izbjegava potpuno uklanjanje konstrukcije platforme

Aktivisti Greenpeacea Hrvatska upozorili su u petak na performansu pred zgradom Ine na petu obljetnicu potonuća plinske platforme Ivane D, koja je i dalje na dnu Jadranskog mora, te su zatražili da Ina što prije izvadi svoj otpad iz Jadrana i prestane s demagogijom "umjetnog grebena". Aktivisti Greenpeacea, kojima se pridružio redatelj i influencer "Gradonačelnik svemira" Dario Juričan došli su pred zgradu Ine s "rođendanskom tortom", kako bi "čestitali Ini na pet godina uštede zbog neuklanjanja plinske platforme Ivane D".

Ivana D potonula je još u prosincu 2020. u sjevernom Jadranu, a kompanija izbjegava potpuno uklanjanje konstrukcije platforme. Juričan je pohvalio "lukavo Inino rješenje" da se potonula platforma preimenuje u umjetni greben, a Greenpeace zatražio reakciju Ine i nadležnog ministarstva.

"Ina ignorira rješenje Državnog inspektorata iz 2021. da platformu izvadi u roku godine dana. Također, već godinu i pol čekamo da na javnu raspravu dođe studija o sanaciji plinske platforme koju je najavilo ministarstvo, a u studiji bi trebale biti opisane varijante ostanka i vađenja platforme", rekla je novinarima voditeljica kampanje Greenpeace Hrvatska Petra Andrić.

Takvim odugovlačenjem s javnom raspravom i konačnom odlukom Ministarstvo zaštite okoliša zapravo štiti interes Ine i na neki način otvara vrata mogućnosti da se slično postupi i s ostalim platformama u Jadranu, a to bi bio opasan presedan, upozorila je Andrić.

"Tražimo da Ina što prije izvadi svoj otpad iz Jadrana i prestane s demagogijom 'umjetnog grebena'. Također tražimo da Vlada zaustavi ulaganja u nove plinske projekte i sredstva usmjeri u obnovljive izvore energije, pogotovo u energiju sunca i vjetra, koji su jeftiniji od fosilnih goriva i bolji za okoliš i klimu", poručila je Andrić. 

Juričan je ironično pozvao građane da sav svoj otpad istovare u Jadran jer će to zapravo s vremenom postati nekakvo stanište za životinje. "Ako vam to nije logično i čini vam se nadrealno, to je upravo ono što Ina radi. Otpad je završio na dnu mora, a svi se prave da to nije otpad i da će to sad postati greben", rekao je.

Takvo nadrealno rješenje Hrvatska treba izvoziti kao primjer. "Ja bih to izvezao u Balaton, da Mol vidi kako je kad se to radi u Balatonu, a onda u cijelu Europsku uniju. Hrvatska treba postati 'case stady hub' za dijeljenje naprednih ekoloških ideja", poručio je Juričan.

