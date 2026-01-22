Obavijesti

'NISU NI OVLAŠTENI...'

Grenlandski premijer: 'Nisam upoznat sa sadržajem sporazuma Trump-Rutte'

Piše HINA,
Grenlandski premijer: 'Nisam upoznat sa sadržajem sporazuma Trump-Rutte'
Foto: MADS CLAUS RASMUSSEN/REUTERS

Grenlandski premijer Jens Frederik Nielsen rekao je u četvrtak da nije upoznat s pojedinostima sporazuma, koji su postigli Donald Trump i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, vezanog uz budućnost arktičkog otoka nad kojim američki predsjednik želi preuzeti kontrolu.

"Nitko osim Grenlanda i Danske nije ovlašten zaključivati sporazume o otoku i Kraljevini Danskoj", poručio je Nielsen na tiskovnoj konferenciji u grenlandskom glavnom gradu Nuuku.

Suverenitet i teritorijalni integritet Grenlanda "su naša crvena linija", naglasio je.

Pregovori između Trumpa i Ruttea u Davosu su u srijedu, prema američkom predsjedniku, doveli do "okvirnog sporazuma" vezanog za autonomni danski teritorij.

ŠEF NATO-A Rutte: 'Ostaje li Grenland pod Danskom? O toj temi nisam pričao s Donaldom Trumpom'
Rutte: 'Ostaje li Grenland pod Danskom? O toj temi nisam pričao s Donaldom Trumpom'

Trenutačno je poznato malo detalja o njihovom dogovoru, no Trump je uvjeravao novinare da su Sjedinjene Američke Države dobile "sve što su htjele" i to "zauvijek".

"Ne znam što točno sadrži sporazum o mojoj zemlji", požalio se Nielsen.

Prema izvoru upućenom u razgovore Trumpa i Ruttea, SAD i Danska će ponovno pregovarati o svom sporazumu o obrani Grenlanda iz 1951.

Nije bilo govora o stavljanju američkih baza na otoku pod suverenitet Washingtona, kazao je izvor za AFP.

KOMENTAR: ALEN GALOVIĆ Grenland je leden, dalek i tih. Ali priča o njemu je preglasna, pa zaglušuje i ukrajinski užas
Grenland je leden, dalek i tih. Ali priča o njemu je preglasna, pa zaglušuje i ukrajinski užas

Grenland želi "miroljubiv dijalog" o svojoj budućnosti, no uz poštovanje njegovog "prava na samoodređenje", izjavio je Nielsen.

Tijekom posjeta u Bijeloj kući prošlog tjedna, danski i grenlandski ministri vanjskih poslova dogovorili su s američkim dužnosnicima osnivanje radne skupine.

Trump je u srijedu u Davosu prvi put isključio mogućnost korištenja sile kako bi preuzeo Grenland, no zatražio je "hitne pregovore".

"Drago mi je da je rekao to što je rekao jučer", komentirao je grenlandski premijer. "Do jučer nismo mogli ništa isključiti".

Dok velika većina od 57.000 grenlandskih stanovnika teži nezavisnosti, Nielsen je ponovio svoju podršku Danskoj, Europskoj uniji i NATO-u.

