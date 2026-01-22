Trumpova sumanuta ideja o preuzimanju Grenlanda dramatično skreće pažnju s ruske agresije na Ukrajinu. To odgovara Trumpu zbog razdora u Republikanskoj stranci i američkoj javnosti, ali paše i mnogima drugima
KOMENTAR: ALEN GALOVIĆ PLUS+
Grenland je leden, dalek i tih. Ali priča o njemu je preglasna, pa zaglušuje i ukrajinski užas
Čitanje članka: 2 min
U Republikanskoj stranci već godinama buja neskriveni bijes zbog Trumpove snishodljivosti prema Putinu, još od njegova prvog mandata. U srcu te stranke desetljećima se Rusija smatrala najvećom geopolitičkom prijetnjom Rusiji, pa je Trumpov doživljaj Putina svima njima bio nepodnošljiv.
