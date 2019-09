Greta očarala Terminatora: Čak joj je poslao i električni auto...

Mlada ekološka aktivistica Greta Thunberg ne jede meso, putuje automobilom s motorima na unutarnje izgaranje, ne vozi se avionom, a sve kako bi što više smanjila ugljični otisak koji svakodnevno iza svakog čovjeka ostaje na Zemlji. Upravo zato je na nedavni UN-ov summit o klimatskim promjenama u SAD-u došla jedrilicom preko Atlantika. Međutim, kako onda putovati po SAD-u?

Tu joj je odlučio pomoći Arnold Schwarzenegger, legenda akcijskih filmova i nekadašnji guverner Kalifornije. Prvo joj se ponudio posuditi svoj električni automobil Hummer, ali to nije ispalo praktično jer zapravo to nije njegov osobni automobil. Međutim, Schwarzenegger je uspio srediti automobil Tesla za Gretu kako bi bez ispuštanja CO2 u atmosferu mogla stići s UN-ovog summita u New Yorku do Montreala gdje se prošli petak održao veliki prosvjed zbog klimatskih promjena, piše Men's Health.

Excited to kick off our @R20_AWS in Vienna. I have to admit I was starstruck when I met @gretathunberg. Tune in tomorrow. pic.twitter.com/b0c5FtmZDq