Konferencija o klimi u Glasgowu je "neuspjeh" ocijenila je u petak ikona pokreta mladih za klimu Šveđanka Greta Thunberg na prosvjedu u škotskom gradu gdje su se okupili predstavnici gotovo 200 zemalja na UN-ovu skupu COP26. - Nije tajna da je COP26 neuspjeh - rekla je švedska aktivistica tisućama okupljenih istomišljenika. - Ovo više nije klimatska konferencija. Ovo je globalna ekomanipulacija sjevera, dvotjedna proslava 'uobičajenog poslovanja' i globalna blablabla. I dalje se ne čuju glasovi onih ljudi koji su najteže pogođeni iz područja koja su najteže pogođena (klimatskim promjenama). No činjenice ne lažu. I sada znamo da su naši carevi goli - rekla je Thunberg o čelnicima okupljenima na COP26 pa poručila "Povijest će im strogo suditi". Thunberg je pozvala na razmišljanje. - Moramo se zapitati za što se mi to borimo? Da li se borimo za sebe ili za spas planeta? Ili se borimo zato da stvari ostanu kakve jesu? Naši čelnici kažu da možemo imati oboje, no gorka je istina da u praski to nije moguće - rekla je Thunberg, kako prenosi agencija dpa. U petak su mladi ljudi bili brojni na ulicama grada domaćina konferencije, školarci su napustili uinoce i pjevali su ulicama Glasgowa zajedno s mladima koji su stigli iz cijelog svijeta, piše agencija AFP. Dodaje da je u petak među govornicima bila i mlada zelena aktivistica iz Ugande, Vanessa Nakate. Drugi dan prosvjeda predviđen je i u subotu u Glasgowu, po završetku prvog od dva tjedna COP26 u škotskom gradu.