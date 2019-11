Greta žica prijevoz: Prešla sam pola svijeta u krivom smjeru...

Kako je COP25 i službeno premješten iz Santiaga u Madrid trebam malu pomoć. Izgleda da sam proputovala pola svijeta u krivom smjeru. Sada mi treba pomoć da prijeđem Atlantik u studenom. Ako mi itko može pomoći s prijevozom bila bih jako zahvalna, objavila je mlada aktivistica na Twitteru.

As #COP25 has officially been moved from Santiago to Madrid I’ll need some help.

It turns out I’ve traveled half around the world, the wrong way:)

Now I need to find a way to cross the Atlantic in November... If anyone could help me find transport I would be so grateful.

-> https://t.co/vFQQcLTh2U