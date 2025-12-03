Gripa napada ranije nego ikad: Tisuće zaraženih, najviše djece

Sve je više zaraženih od gripe, a virus se počeo širiti neuobičajeno rano. Hrvatska se već sada suočava s više od 3700 potvrđenih slučajeva, a gotovo trećina prijavljena je samo u posljednjem tjednu, javlja Dnevnik.hr.

Podaci pokazuju da je gripa ove godine stigla znatno prije nego u prethodnim sezonama. U istom razdoblju lani zabilježeno je tek oko 180 slučajeva, što pokazuje koliko je aktualni val intenzivniji.

Najviše oboljelih su predškolci i školska djeca, a najjači udar je na području Splitsko-dalmatinske županije, gdje se bilježi najveći broj dijagnoza.

- Vidimo porast gripe, ali to je i očekivano jer je zimski period. Dolazi sve hladnije vrijeme, ljudi borave u zatvorenim prostorima, a znamo da se gripa vrlo lako širi. Imamo sve više osoba sa simptomima, pa je bilo i više testiranja. Možda se manje ljudi cijepilo nego lani, ali to nije ništa neuobičajeno za ovo doba godine - poručila je Dijana Mayer iz HZJZ-a za Dnevnik.hr.

Stručnjaci i dalje pozivaju na oprez, posebno roditelje, jer se virus ove sezone širi brže nego što se očekivalo.