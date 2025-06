Grk Nick (70) u Istru stigao na zlatnom Harleyju: 'Spiskao sam više od 350.000 eura na njih'

Medulin je ovog lipnja postao prava meka za ljubitelje "limenih zvijeri" – počeo je 31. European H.O.G. Rally, a očekuje se čak 100.000 posjetitelja i oko 10.000 Harley-Davidsona, koji će tijekom četiri dana "zagrmjeti" Istrom. Među njima i legenda na dva kotača – sedamdesetogodišnji Grk Nick Gouvoussis, koji je stigao na – ni manje ni više – nego zlatnome motociklu! I to nije sve: u društvu mu je sin George na svojem crnom Harleyu, a zajedno "vrijede" oko 90.000 eura na kotačima. No to je samo djelić njihove impozantne kolekcije. Nick, s osmijehom koji se doslovno rasteže od uha do uha, pokazuje fotke svojih čak 11 Harleya. "Vrijede oko 350.000 eura, ali meni vrijede više – to je ljubav", kaže. Na pitanje što ga toliko privlači tim motociklima, odgovara bez zadrške: "Tko ne voli Harley, ne može to razumjeti. Moj zlatni je među najdražima. Vozim ih desetljećima, i da, još sam u punoj snazi!".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+